Palencia acogerá el próximo 4 de octubre el II Concurso Internacional de elaboración de Patatas Bravas

Palencia acogerá II Concurso Internacional de elaboración de Patatas Bravas “Una de Bravas”, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el Hotel Rey Sancho de la capital, con el fin de poner en valor a Palencia y a las patatas de las comarcas palentinas de la Ojeda y Valdivia. Los hosteleros interesados en participar tienen abierto el plazo de inscripciones hasta el día 15 de septiembre, quienes tendrán que enviar sus recetas más originales de bravas y una foto a través del formulario disponible en la página palenciabrava.es.

En la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa gastronómica, que tiene como objetivo posicionar a Palencia como un referente de las patatas bravas, han estado presentes el alcalde de Palencia Mario Simón, la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen, junto a Javier San Segundo productor ejecutivo del Concurso, acompañados de Edu González @bravasbarcelona, quien actuó como presidente del jurado en la primera edición y durante las pasadas semanas ha recorrido España visitando a los finalistas del 2020 en lo que se conoce como “La Vuelta Bravista 2021” que empezó en Palencia y la termina ahora con motivo de esta presentación.

“Es un gusto poder presentar una nueva iniciativa de corte gastronómico en Palencia. Una que en este caso viene a consolidar la primera edición del 2020, y que se celebró, debo decir, pese a todas las complicaciones derivadas por la pandemia”, afirmaba el regidor palentino Mario Simón.

“Es innegable la apuesta de este Ayuntamiento por todo lo que tiene que ver con el mundo de la gastronomía. Una idea que comparte la Diputación de Palencia, presente siempre en estos eventos que, además de promocionar y ayudar al sector de la hostelería, permiten posicionar y promocionar el nombre de Palencia fuera de nuestras fronteras.

Agradecer en este caso, el trabajo de la Agencia de Desarrollo Local con su concejal al frente, Urbano Revilla, por impulsar este proyecto y los que vendrán, siempre con esa tarea tan complicada de convertir Palencia en un referente dentro del turismo gastronómico.

Y, finalmente, al principal organizador y artífice de todo esto, a Javier San Segundo. Como decía, nos consta lo difícil que fue sacar adelante el campeonato el pasado año, y esperemos que en esta segunda edición todo sea mucho más fluido y gratificante.

Desde luego, Javi representa esa colaboración pública-privada tan necesaria para que las instituciones podamos entrar a colaborar en proyectos de ciudad, que nos hagan destacar sobre otros destinos, en definitiva y como siempre decimos, que hagan más grande Palencia. Así que animar a todos los hosteleros que quieran participar en este Campeonato, especialmente a los palentinos.

Ya para octubre, Palencia se convertirá, un año más, en la capital de las Patatas Bravas con el Campeonato y las rutas”. Afirmó el alcalde de Palencia Mario Simón.

Por su parte la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen, ha manifestado “Esta II Edición del Concurso Internacional de Patatas Bravas, es el resultado del buen hacer entre las distintas instituciones y empresas que buscan poner en valor la riqueza cultural, gastronómica y agraria de nuestra provincia a nivel nacional.

En este acto de presentación, desde la Diputación de Palencia no queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer y valorar, una vez más, el esfuerzo que todos los hosteleros palentinos han hecho y están haciendo en este duro momento marcado por la Covid-19. Del mismo modo, quiero destacar que la labor de todos los agricultores palentinos en el cultivo de diferentes productos es vital para que esta iniciativa cuente con los mejores productos acogidos a la marca Alimentos de Palencia”.

Durante la rueda de prensa Javier San Segundo ha insistido en su idea original por la que nació este concurso. “Quiero que las patatas bravas sean un nuevo hilo conductor entre la hostelería, nuestros paisajes, nuestros monumentos, nuestra historia, las zonas de nuestra ciudad y provincia, y que supongan un granito más para que el turismo de una provincia tan bella como Palencia siga creciendo y la sitúe en el lugar que se merece. Los días 2 y 3 de octubre celebraremos la presentación de las Rutas Bravistas Palencia, “una puesta de gala brava para la ciudad, en la que los hosteleros palentinos puedan presentar al mundo sus creaciones y como colofón la final del Concurso Internacional Una de Bravas el lunes 4 de octubre”.

Los premios del I Concurso Internacional de elaboración de Patatas Bravas, serán los siguientes:

Para el campeón: diploma, obra de arte y 1.500,00 €

Para el segundo: diploma, obra de arte y 1.000,00 €

Para el tercero: diploma, obra de arte y 500,00 €.

Además, el Jurado tiene la potestad de entregar una Mención Especial.

También se otorgarán los siguientes Premios entre los participantes de la final del II Concurso internacional de elaboración de patatas bravas:

Premio Alimentos de Palencia, a la innovación y a la estética.

Edu González @bravasbarcelona, creador de esta cuenta de Instagram con 131 mil seguidores, una de las personas más influyentes y conocedoras del mundo bravista, ha señalado durante su intervención “creo que con la ruta bravista conseguimos ese deseo de mantener el espíritu de las bravas durante todo el año y convertirla en la tapa estrella no solo en España si no en el mundo.”

Esta segunda edición del concurso internacional de elaboración de patatas bravas es posible gracias a la implicación y al patrocinio institucional del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de Palencia, Alimentos de Palencia y la Junta de Castilla y León. Con el patrocinio principal del Grupo Choví especialistas en salsas: alioli, salsa brava, o ajonesa.

Rutas Bravistas Palencia

Desde el 2 al 4 de octubre, se desarrollarán una serie de rutas en la capital y en la provincia con las Patatas Bravas como hilo conductor gastronómico, poniendo en valor las diferentes zonas, el Románico, el Camino de Santiago, la Montaña Palentina, el Cerrato o Tierra de Campos.

Entre los objetivos de esta iniciativa gastronómica se encuentran el ya mencionado de conseguir que Palencia sea una ciudad de referencia en las patatas bravas, también conseguir que la hostelería palentina se implique y trabaje este plato sencillo, sabroso y como no, dotar a la patata de la Ojeda y Valdivia de la importancia que se merece, producto palentino reconocido por su calidad.

Todos los detalles de este Concurso Internacional, serán compartidos desde la página web palenciabrava.es y desde las cuentas oficiales en Facebook e Instagram @palenciabrava.

El hotel Rey Sancho de Palencia ha sido el lugar elegido por la organización de “Una de Bravas” para presentar la segunda edición de este concurso que pretende elegir a las mejores patatas bravas del mundo.