Un plan especial de recuperación de las zonas afectadas por el incendio forestal de Navalacruz, en Ávila; ayudas directas a los ayuntamientos afectados; garantía a los ganaderos en el cobro de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC); y explicaciones del origen del incendio y cómo avanzó.

Estas son algunas de las peticiones que ha hecho este lunes el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, durante su visita a la zona afectada por uno de los fuegos más graves de la historia reciente de España y el más extenso de la historia de la Comunidad desde 1984, que carbonizando cerca de 22.000 hectáreas en un perímetro de unos 160 kilómetros.

El líder de los socialistas de Castilla y León señalaba a los periodistas que ha llegado el momento de que la Junta de Castilla y León “haga su trabajo” y pedía al presidente Fernández mañueco que tenga “sensibilidad, empatía y el cariño” como la tuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer domingo con los afectados durante su visita a Sotalvo, otro de los pueblos afectados, donde anunció que este martes el Consejo de Ministros aprobará el decreto de ayudas extraordinarias para las zonas que han sufrido el efecto del fuego.

Asimismo, Tudanca avanzaba que también solicitará a la Administración autonómica que “busque una solución para que los agricultores y ganaderos puedan seguir cobrando las ayudas de la PAC durante los próximos años y reclamaba actuaciones encaminadas a asegurar el agua para consumo humano y animal tras el incendio. “Los ganaderos no pueden ser castigados por un incendio del que no son responsables”, apuntaba, mientras advertía de que si no pueden acceder a la PAC sería un golpe que no pueden asumir.

En esta línea, demandaba ayudas directas para los ayuntamientos y para las explotaciones agrarias, con el objetivo de que “puedan paliar estos daños” ahora y en el futuro, debido a las consecuencias que el fuego generará desde el punto de vista social, económico y medioambiental.

Por otra parte, el secretario autonómico del PSOE ha indicado que, pese a que el fuego se originó como consecuencia de un “desgraciado accidente del que no es culpable ninguna administración”, cree que “no es casualidad” lo sucedido. “No hace falta ninguna reflexión. Llevamos años advirtiendo que el dispositivo para la prevención y extinción de incendios no era suficiente”, decía respecto a las palabras la semana pasada del presidente de la Junta.

Al respecto, recordaba el dirigente socialista que su grupo “lleva años” advirtiendo que había que “cambiar, mejorar y modernizar” el operativo a través de la creación de parques comarcales o profesionalizar el operativo, ya que a su juicio “no es sostenible que el 40 por ciento de las plazas de agentes medioambientales esté sin cubrir”.

En este sentido, hacía referencia a que el PP rechazó hace unos meses en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley sobre esta materia.“Mañueco no puede decir que no lo sabía”, apuntaba.

Tudanca pedía que las ayudas lleguen rápido y sean directas y, respecto a las causas del incendio, pese a que cree que la Junta debe investigar lo sucedido, anunciaba una iniciativa parlamentaria para solicitar “toda la información del operativo, la respuesta, los medios disponibles, cuándo se avisó, cuántos medios hubo y cuántos llegaron”.