El PSOE ve “autoritarismo” en la forma que tiene la Junta de gestionar la pandemia

Coronavirus

Los socialistas de Castilla y León consideran “autoritaria” la forma en que el Ejecutivo autonómico adopta medidas contra la pandemia. “No cuentan con el consenso de los afectados ni de otras fuerzas políticas o atienden a criterios sanitarios”, se queja el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, en referencia a la intención de la Junta de prorrogar en septiembre las actuales medidas de restricción de nivel 1 contra la pandemia.

En este sentido, Tudanca cree que el Gobierno regional podría hablar o consensuar con alguien o cualquier medida antes de tomar una decisión.

Si bien, Tudanca coincide con Igea en que los ciudadanos debemos ser responsables porque la pandemia aún no ha terminado. ”Hay que seguir con las medidas restrictivas porque el virus sigue ahí entre nosotros, pero sólo con restricciones no vale de nada”, advierte, mientras insiste en que Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas que, “golpe tras golpe, ola tras ola, más sufre las dramáticas consecuencias de la covid-19”.

Atención Primaria

Acerca de la reorganización de la Atención Primaria que planea el Ejecutivo autonómico, y la preocupación de éste ante la falta de médicos especializados al igual que ocurre en toda España, Tudanca denuncia que la Junta y también el PP “están mintiendo” .

“Que iba a haber una escasez de médicos se lo llevamos diciendo también veinte años y no han hecho nada, han tenido tiempo más que suficiente”, apuntaba en declaraciones a los periodistas durante una visita a la localidad segoviana de Cuéllar.

También ha tildado este argumento de “cínico” al considerar que, “como no hay médicos, lo que hacemos es no atender a los pacientes... Bueno, en fin, ¿Y entonces para qué gobiernan?”, se preguntaba. “No es verdad, ellos tienen la responsabilidad, la competencia y los recursos suficientes para poner en marcha las reformas que necesita la sanidad, que las necesita, pero de cara a que haya una mejor atención, no de cara a cerrar la sanidad con la excusa de que no hay médicos”, insistía.

Y es que para Tudanca lo que está sucediendo es que la sanidad privada crece. “Ese el verdadero objetivo que tiene el Partido Popular, que crezca la sanidad privada en detrimento de la pública, fruto del deterioro que sus políticas están provocando”, decía, al recordar que en los últimos meses de Gobierno socialista se ha aumentado de forma muy importante la formación de los médicos y la convocatoria de plazas MIR”, así como la recuperación muchos hospitales, varios de Castilla y León como él de Aranda de Duero (Burgos) para la formación de médicos MIR.

Según Tudanca, “esa parte está resuelta” y la que no lo está es la de Junta de Castilla y León, que tiene la competencia en el ámbito sanitario. “Desde hace ya un tiempo, él suficiente para que hubieran tomado medidas pero su argumento no deja de ser cínico, cuando no hay médicos lo que hacemos es no atender a los pacientes, entonces para qué gobiernan”, apuntaba.

Recordó a la Junta que el Gobierno de España les ha vuelto a dar cientos de millones de euros de un Fondo extraordinario COVID para hacer frente a un momento también extraordinario de la Sanidad.

“Lo que nos gustaría saber a los socialistas, a los ciudadanos de Castilla y León, es dónde está todo ese dinero, y la Junta la que tiene, por lo tanto, que asumir la reforma de la sanidad en Castilla y León, que le hace falta, pero tiene que olvidarse del argumento de cerrar la sanidad pública con la excusa que no hay médicos.

Para el líder autonómico del PSOE, la reforma de la Sanidad Rural que quiere acometer desde hace mucho tiempo la Junta y ahora pone como excusa la pandemia “no tiene perdón”. “El Plan Aliste, el Plan Segovia lleva más de una década. No es nuevo, así que no nos vendan que es la necesaria transformación de la sanidad pública para colocarse en mejor disposición para atender a lo ciudadanos. Es todo lo contrario”, finalizaba.