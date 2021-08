Ciudad Rodrigo da aliento a las artes escénicas

Coronavirus

La edición número 24 de la feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo ya es historia. Este sábado se bajaba el telón a este festival internacional marcado también por la crisis sanitaria del coronavirus pero que, sin embargo, no ha impedido que más de doce mil espectadores, incluidos los setecientos niños de la Sección de Divierteatro, hayan disfrutado de los sesenta espectáculos programados -el 40% al aire libre- que han puesto en escena cuarenta compañías de todo el mundo.

«El objetivo se ha cumplido», destacaba el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, tras asistir a la clausura de este certamen y a la entrega de los Premios del Público concedidos el pasado año a La Chana, Zen del Sur e Imaginart. Ortega aseguraba que esta edición ha conseguido lo más importante dadas las circunstancias: dar aliento al mercado de las artes escénicas, muy castigado por la pandemia, además de dinamizar el territorio en lo económico y cultural y servir de punto de encuentro para los profesionales del sector.

De hecho han sido 261 las entidades y profesionales que han estado presentes en Miróbriga, el 60 por ciento de ellos procedentes del occidente peninsular. Una feria de teatro que se despide con una gran acogida tras garantizar en todo momento la seguridad.

Actuación para niños en la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo

Diecinueve formaciones de Castilla y León, cuatro de Extremadura, tres de Cataluña, dos de Galicia, Valencia, Madrid, Andalucía y Aragón, una de Asturias, una de Cantabria y otra del País Vasco, además de una de Portugal, han podido mostrar sus últimas producciones en el mercado mirobrigense. La programación se ha caracterizado por su carácter novedoso y multidisciplinar, con once estrenos absolutos, dos en castellano y uno en España, y una clara renovación de las compañías seleccionadas: más de la mitad de las participantes han actuado este año por primera vez en el mercado escénico mirobrigense.

La Feria de Teatro de Castilla y León está organizada por la Consejería de Cultura y Turismo, con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación Provincial de Salamanca y la entidad promotora (Asociación Cultural Civitas), y el apoyo del INAEM, la Junta de Extremadura, la Federación de Autónomos y Empresarios de la Comarca de Ciudad Rodrigo y la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español.