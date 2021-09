Ganaderos y organizaciones alzan la voz en Salamaq21 contra “los discursos políticos que vilipendian al sector primario”

Asociaciones de ganaderos y organizaciones profesionales agrarias alzaron la voz este martes en Salmaq junto al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, contra “los discursos políticos que vilipendian al sector primario”.

El responsable de la institución provincial salmantina fue uno de los signatarios de un manifiesto rubricado además por los representantes del resto de las entidades que pretendía ejercer, desde la feria agropecuaria salmantina, una encendida defensa de la agricultura, la ganadería y las empresas relacionadas con la alimentación.

Así, Iglesias ofreció un mensaje “claro” al conjunto de la sociedad. “Somos una feria en defensa del sector primario y ejercemos un importante liderazgo en este objetivo que nos une a todos. No nos faltan razones”, avanzó el presidente de la Diputación salmantina. Y más, según incidió, en lo referido al sector ganadero donde, gracias a las 32 Exposición de Ganado Puro, “Salamaq tiene una posición imbatible en el conjunto de España y en el sur de Europa”. Por eso, prosiguió el presidente, “es un orgullo finalizar la feria con este acto”.

Para el presidente de la Diputación de Salamanca y el resto de signatarios del manifiesto, el sector primario es “fundamental” por varias razones. Entre ellas, las económicas, porque “consigue generar empleo y riqueza”, pero también estratégicas porque “dota de alimento al conjunto de la sociedad y no hay nada más importante que eso”, y también sociales, ya que “es el principal puntal contra la despoblación”, según resumió Iglesias. En esta última línea, el mandatario de la institución provincial opinó que “no existirían municipios pequeños, ni Salamanca rural sin agricultores ni ganaderos”.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y representantes de las asociaciones ganaderas, de Feagas y opas de la provincia, firman el manifiesto a favor del sector primario, la ganadería y el sector cárnico, promovido por la Diputación de Salamanca FOTO: David Arranz www.davidarranz.com Agencia ICAL

Según ensalzó, el sector primario no solo es fundamental para el equilibrio demográfico, evitando que haya “grandes manchas en el territorio sin que hay un alma humana”, sino también lo es en el cuidado del medio ambiente. “Sin ellos tendríamos verdaderos problemas en España para mantener la biodiversidad y cuidar los montes, y también para, en definitiva, dejar un legado sostenible para aquellos a los que le tocará llevar el peso en los años venideros”, manifestó.

Iglesias puso como ejemplo de buen hacer en el campo a la dehesa salmantina, que definió como “un ecosistema único e irrepetible” que llevan desarrollando durante “generaciones y generaciones” en el oeste de la Península Ibérica. “Es un sistema del primario que compagina perfectamente la productividad con el cuidado del medio ambiente”, incidió.

Tras defender las bondades del campo salmantino y, por ende, el de la Comunidad, Iglesias viró el discurso y pasó a atacar, aunque sin mencionarlos, a ciertos representantes políticos a nivel nacional. “Hoy, desde Salamaq alzamos la voz frente a discursos que no hacen sino confundir y tergiversar la realidad. No es admisible que un ministro del Gobierno vilipendie un sector como el primario. No es de recibo que se ponga del lado de la ideología y no del sentido común. Es un acto dañino para los intereses generales de España. Desde la Diputación alzamos la voz para decir basta a estas situaciones”, manifestó Iglesias.

En esa defensa de la agricultura y la ganadería, el presidente de la Salina tendió la mano a los profesionales presentes. “Queremos dejar patente nuestro apoyo expreso a un sector como el primario y, concretamente, el de la carne, tanto a los ganaderos como a las industrias de transformación. Nuestra intención, como pequeña institución con cierta influencia, es seguir colaborando con vosotros, y Salamaq es una buena muestra, para que continuéis dando valor económico al conjunto de la sociedad”, finalizó.

“Falsos argumentos”

En representación de los presidentes de las asociaciones de ganado selecto y de las organizaciones agrarias firmantes del manifiesto tomó la palabra José Luis Urquijo, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, quien quiso sumarse con un breve discurso a las palabras de Iglesias. “Ni un ministro ni nadie puede amenazar a tantas personas que mantienen los ecosistemas con unos argumentos que son falsos”, zanjó.

Igualmente, agradeció a la Diputación de Salamanca haber celebrado la feria y consideró el éxito de su desarrollo en esta edición tan especial por las circunstancias. “Quiero seguir animando desde el sector ganadero y agradecer el esfuerzo por organizar esta feria. Ha sido un años muy complicado, pero el ‘feedback’ que estamos teniendo es muy positivo. La feria está funcionando bien”, certificó.

Además, tuvo unas palabras de agradecimiento para el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, quien se encargó de dar lustre la feria con su presencia en la inauguración del pasado viernes presidida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Por suerte no todos los ministros son iguales. Gracias al ministro del ramo, que está con el sector aunque no pueda hacer declaraciones públicas altisonantes. Es importante que entre todos sepamos vender nuestro campo y nuestro ganado. Es nuestro valor añadido para aumentar los precios de venta y dignificar a la gente del ámbito rural”, concluyó.

Además de por Iglesias y Urquijo, el manifiesto fue suscrito por Pedro Domeq Gandarias, presidente Federación Española de Criadores de Limusín; Alberto Martín Gallego, presidente Unión de Criadores de Ganado Vacuno de raza Charolesa; Jorge Herrera Llorente, presidente Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España; Jaime Ruiz Serrano, presidente Confederación Nacional de Blonda de Aquitania; Jesús Castaño Nieto; presidente Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha Selecta; Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca; Eva Tocino Posado, vicepresidenta de COAG Salamanca; Carlos José Sánchez Rodríguez; presidente de UPA Salamanca; Herminio Velasco Marcos; presidente de UCCL, y Eva Ramos, técnico de la Asociación de Ganaderos 19 de Abril, informa Ical.