Pablo Montesinos denuncia que el Pacto por el Futuro de León es “la gran estafa” de Pedro Sánchez

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, denunció que el Pacto por el Futuro de León es “la gran estafa” del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. En su visita a la capital leonesa, Montesinos defendió que “León es una prioridad para la dirección nacional del partido” frente a un “Gobierno radical que se esconde ante los problemas reales de los ciudadanos”.

En ese sentido, el vicesecretario de Comunicación lamentó que la propuesta de plan de choque presentado por los populares para abaratar un 20 por ciento el recibo de la luz, a través de la eliminación y reducción de impuestos y costes no energéticos de la factura, recibiera el insulto por respuesta. “Si no quiere o no puede dar solución a este problema, lo que tiene que hacer es disolver las Cortes y convocar elecciones”, señaló Montesinos.

En su recorrido por la ciudad, Montesinos estuvo acompañado por el presidente provincial del partido, Javier Santiago Vélez, y por el secretario provincial, David Fernández, así como por parlamentarios nacionales de la formación y por sus portavoces en el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial. “Somos el partido de la gente”, señaló el vicesecretario de Comunicación, que valoró que el PP de León se haya “renovado y reforzado” para estar “en disposición de dar todas las batallas”.

Además el dirigente del PP se refirió a temas de actualidad y mostró el apoyo de la dirección nacional a la gestión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras las discrepancias surgidas con su socio de Gobierno, Ciudadanos, por la reforma sanitaria.

En este sentido, insistió en que el presidente de la Junta tiene a la dirección nacional a su lado porque “ha demostrado que en momentos difíciles ha sabido estar a las altura de las circunstancias y ha dejado bien claro que su prioridad es dar solución a la crisis económica y sanitaria”. ”Es una decisión que le corresponde a él y a su lado va a tener a la dirección nacional”, reiteró.

También Pablo Montesinos descartó que ese adelanto electoral pueda darse en Andalucía, y ha recordado que su presidente, Juan Manuel Moreno, ha sido que su prioridad es agotar la legislatura.