Igea: “Castilla y León no abandonará el camino de la excelencia educativa”

“Castilla y León no abandonará el camino de la excelencia educativa”. Son palabras del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, este jueves, tras mostrar su rechazo a la supresión de los exámenes extraordinarios de la ESO que ha propuesto el Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirige Pilar Alegría en un borrador. Un polémico texto que ha encendido los ánimos de gran parte de la Comunidad educativa ya que se prevé que los alumnos de esta enseñanza puedan pasar de curso con uno o dos suspensos cuando el profesorado considere que las asignaturas no superadas no les impiden seguir con éxito el curso siguiente o cuando el alumno tiene expectativas favorables de recuperación.

El también portavoz de la Junta advierte de que las cosas en la vida “no se pueden hacer sin esfuerzo” y avanzaba que desde la Comunidad intentarán paliar dentro de sus competencias el “error” de esta medida si al final sale adelante, manteniendo la calidad educativa de Castilla y León avalada por los informes internacionales como el de Prisa o Timms.

Igea se expresaba así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varias cuestiones relacionadas con la Educación. Entre ellas, la concesión de casi 97 millones de uros a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para que puedan financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

También en materia educativa, el Gobierno que preside Fernández Carriedo ha dado luz verde a una subvención por valor de 198.474 euros para compensar los gastos ocasionados en 168 centros concertados y nueve seminarios de Castilla y León por la gestión del Banco de libros de texto y material curricular derivada del programa de gratuidad de libros de texto ‘Releo Plus’, en el curso 2021-2022.

Y, finalmente, en Educación también ha salido adelante en el Consejo de Gobierno una subvención de 145.000 euros para ayudar a las universidades públicas de la Comunidad a la cofinanciación de la contratación del personal investigador al amparo de las ayudas Beatriz Galindo. Esta iniciativa busca favorecer la captación de capital humano investigador que haya realizado su carrera profesional en el extranjero. Gracias a estas ayudas, la Universidad de Burgos puede contar con cinco investigadores; la Universidad de León, con cuatro; la Universidad de Salamanca, con siete; y la Universidad de Valladolid, con cinco.

Sanidad

En materia sanitaria, la Junta ha dado luz verde a varias inversiones. Entre ellas ha autorizado un gasto de más de 15 millones de euros para la contratación de los servicios de limpieza e higienización, hasta 2024, de los edificios dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. Y más concretamente, del Complejo Asistencial, el Centro de Especialidades de Benavente, la Escuela Universitaria de Enfermería y el edificio de la antigua Gerencia de Área.

Igualmente, la Junta invertirá 2,5 millones de euros en la instalación de varias salas asistenciales en los centros sanitarios de León capital, El Bierzo y Soria. De esta manera se equipan, actualizan y mejoran los espacios de atención clínica de los servicios de cardiología y radiología de los mencionados espacios dependientes de la Gerencia Regional de Salud, mientras que el Hospital Clínico Universitario de Valladolid recibe 2,3 millones de la Junta para poder lavar más de un millón de kilos de ropa al año.

También en Sanidad, los centros de Atención Primaria de la provincia leonesa recibirán dispositivos de punción para atender a sus pacientes durante el periodo 2021-2022. Y al Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid irá destinado equipamiento para el abordaje de patologías quirúrgicas, neurológicas y nerviosas. En total, 1,4 millones de euros.