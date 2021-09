Piden a Sánchez que vuelva a la Constitución y al respeto a la igualdad de todos los españoles

Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, coordinador de “Español a español por la Constitución” y presidente del Foro Soria 21, forma parte del elenco de presidentes y miembros de distintas instituciones y asociaciones de la sociedad civil catalana y del resto de España que han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostrando su rechazo a los nueve indultos que se han concedido a los líderes separatistas de Cataluña por el Golpe de Estado del denominado “Procés” sentenciadas de manera firme por el Tribunal Supremo por los gravísimos delitos de sedición y malversación, para pedirle también una reunión.

Javier Megino Vázquez, Presidente de Cataluña Suma por España; Ignacio Buqueras y Bach, Coordinador de “Español a español por la Constitución”; José Domingo, Presidente de Impulso Ciudadano; Antonio Bascones, Coordinador de “Español a español por la Constitución”; Ángel Escolano Rubio, Presidente de Convivencia Cívica Catalana; María Jesús Prieto Laffargue, Coordinadora de “Español a español por la Constitución”; María Isabel Calero Velarde, “La Latina” y Ciudadanos para la Libertad”; Manuel Lanzán Sánchez, Presidente del Movimiento Cívico de Espanya i Catalans; Dolores Olaso, Presidente de Somos Tabarnia; y Carlos Gredilla, Presidente de “Españoles de a píe”, son los que forman parte de este grupo de personas e instituciones que s ehan dirigido por carta al presidente del Gobierno el pasado día 15 de julio para mostrar su malestar.

Una misiva en la que reclaman al presidente volver a la Constitución y al respeto a la igualdad esencial de todos los ciudadanos españoles.

“La voz de la ciudadanía de base de Cataluña y del resto de España —bien sabe usted— está profundamente indignada ante esa decisión gubernativa. Y con razón; ya que, independientemente de su atribución constitucional y regulación legal, los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía del Estado no encuentran ni una sola razón de justicia o de equidad para su concesión. Y, lo que era un temor, se ha verificado tras la salida de los indultados, al insistir en que volverán a incurrir en las conductas que procuraron sus condenas. La supuesta base de la medida de gracia en la utilidad pública, que sería la recuperación de la paz social, también ha quedado constatada que no es tal”, apuntan en la carta.

Y ante estos tristes hechos consumados y la anunciada reapertura de una ‘mesa de diálogo’, fuera de los cauces institucionales existentes donde solo participaría una parte de los representantes de la sociedad española y catalana para decidir sobre el destino de todos los españoles, estas entidades piden urgentemente a Sánchez que abra un diálogo con ellos para que tenga la visión a través de lo que representan como parte de la sociedad civil.

“Queremos mantener una reunión con usted, cuando su agenda lo permita, pero antes del mes de agosto; dado que el objeto de la solicitud — convendrá con nosotros— es parte esencial de la convivencia en España”, señalan.

El Director de Gabinete del Presidente del Gobierno, Óscar López Águeda, ha contestado a esta carta en agradeciendo su confianza por hacer partícipe al Gobierno de su opinión pero en la que les pide que comprendan la imposibilidad de llevar a cabo un encuentro por la intensidad de la agenda institucional en el momento actual.

Los firmantes de la carta, dada la importancia de solicitud de visita al Presidente del Gobierno por los trascendentales asuntos referidos en la misma para dialogar sobre la gravedad de la situación por los indultos de los gravísimos delitos de sedición y malversación sentenciados de manera firme por el Tribunal Supremo, y tal y como se viene comprobando anticonstitucional, desleal e ilegítimamente de forma diaria a través de las instituciones catalanas en relación a la demanda de independencia y de amnistía; y siendo ello de enorme trascendencia, tanto para Cataluña como para el resto de España, han decidido, previa comunicación de la decisión al Director de Gabinete del Presidente del Gobierno, hacer pública dicha carta por intrínsecas y legítimas razones democráticas, independientemente de ideologías, y solicitar nuevamente de esta manera la reunión, desde la sociedad civil, para dialogar con el Presidente del Gobierno, quedando, lo antes posible y urgentemente, a la espera de ello.

El desarrollo de “mesas de negociación”, tal y como las llaman los que quieren destruir España, cuya foto vimos ayer en Barcelona, a la que acudió el Presidente del Gobierno, como no haría ningún jefe de Gobierno de Europa nunca, no hacen iguales al conjunto de españoles, siendo todos iguales ante la ley, y cuyas demandas para esa mesa son anticonstitucionales y fuera de la ley, y elevan día a día la máxima preocupación de la sociedad civil de base catalana y del resto de España, que avala mayoritaria y plenamente, apoya y simpatiza con los postulados de los firmantes de la carta, siendo dicha amplísima mayoría y millones de personas, tanto de Cataluña como del resto de España, las que demandan al Gobierno y las que abogan por el cumplimento estricto de la Constitución, en muchos de sus preceptos, y de la ley, y no de la búsqueda de subterfugios, argucias o flagrantes incumplimientos de la Constitución constantemente, y día a día, de forma muy poco ejemplar, que quiebra muy gravemente el espíritu de concordia y de unidad entre todos los españoles, llamando encarecidamente al Gobierno, desde la sociedad civil de base, a rectificar y al verdadero diálogo, con todos los que no quieren destruir España y respetan íntegramente la Constitución, por el bien de todos los español