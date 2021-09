Más tranquilidad, responsabilidad y agradecimiento las personas mayores ante la tercera dosis

Coronavirus

Mientras la situación epidemiológica en Castilla y León mejora cada día y la vacunación sigue avanzando en Castilla y León -en estos momentos el 88,9 por ciento de los castellanos y leoneses de más de 12 años tiene ya la pauta completa y el 91,6 cuenta con al menos un suero inoculado-, este jueves se ha dado un pasito más en la lucha contra este letal y contagioso coronavirus con el arranque de la inmunización con la tercera dosis en las residencias de mayores o con discapacidad. Una campaña que se ha iniciado en siete de las nueve provincias de la Comunidad, ya que en Palencia y Zamora, comenzarán este viernes.

Una jornada de nervios nuevamente, aunque menos que en las dos anteriores debido a los buenos resultados de las inmunizaciones, pero, sobre todo, un día de ilusiones renovadas para los usuarios. «Tengo ganas de volver a la normalidad, a viajar, a tomar cafés con las amigas», señalaba Charo Feo, una de las residentes del centro CleceVitam Otazu, en León, quien no dudaba en ponerse la primera de la cola para recibir la inyección y acabar cuanto antes con la pandemia.

La directora de esta residencia, Tania Velasco, por su parte, tiene claro que este tercer suero es un pasito más hacia la normalidad y una barrera más frente al virus. «Lo primero es la salud de los mayores y más vulnerables, y si los expertos aseguran que esta es la vía, bienvenida sea», apunta.

Inicio de la administración de las terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la Residencia de Mayores San Juan de Sahagún de Salamanca FOTO: David Arranz www.davidarranz.com Agencia ICAL

También es una realidad ya la tercera dosis para los usuarios de la Residencia San Juan de Sahagún, en Salamanca, perteneciente a la Junta., donde se ha vivido otra jornada de emociones encontradas. «Di mi autorización porque me parece bien y aunque no he cogido el virus vivo mucho más tranquilo», señala José Rodríguez, uno de los residentes de este centro, desde donde ponen en valor la agilidad con la que se ha llevado a cabo el proceso así como los beneficios de este tercer suero que han recibido.

“Para nosotros es motivo de alegría porque esto supone poner una barrera más para que el coronavirus se quede fuera”, aseguraba María Jesús Robledo, directora de la residencia de personas mayores de la Junta de Castilla y León en Ávila, quien, pese a ello, llamaba a no bajar la guardia. De hecho, apuntaba que independientemente de haber recibido esta tercera dosis en el centro y de que gracias a la vacunación la situación ha cambiado mucho y a mejor, se seguirán extremando las medidas de prevención.

“Hemos avanzado mucho”, reconocía también Emiliano Jiménez, un usuario, tras recibir esa tercera dosis y sin poder olvidar las “tristes” semanas que hace ahora algo más de un año se vivieron en los centros residenciales. Un recuerdo que este jueves también venía a la cabeza de su compañera de residencia Amelia, feliz ya de, gracias a la vacuna, “poder salir y recibir visitas”.

Felicitas Jiménez, residente del centro geriátrico Los Royales, en la provincia de Soria, y que está a punto de cumplir 98 años, fue la primera soriana en vacunarse. Recibió la vacuna el 30 de diciembre de 2020 y hoy también ha sido la primera en recibir la tercera dosis “para dar ejemplo de responsabilidad y para hacer un bien a la nación”.

Felicitas Jiménez recibe la tercera dosis de la vacuna contra el Covid en la Residencia de Los Royales en Soria FOTO: Concha Ortega Agencia ICAL

“Con la segunda dosis lo pasé muy mal. Cada tres o cuatro meses tengo dolor de cabeza, de piernas y mareos. Pero hay que ponérsela”, destacaba para trasladar a la sociedad a que es necesario vacunarse por el bien común.

No solo las personas mayores que viven en residencias recibirán esta tercera dosis que también llegará a partir de la próxima semana a pacientes pertenecientes al grupo 7, en este caso inmunodeprimidos, a los que también se administrará una “dosis adicional”.