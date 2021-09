Reconocimiento a los restaurantes de Castilla y León distinguidos en la Guía Michelin

Coronavirus

La Guía Michelin, que en su edición de 2021 de España y Portugal contempla en Castilla y León 13 restaurantes con estrella, 18 en la categoría de Plato Michelin, 58 Bib Gourmand y dos con estrella verde por su sostenibilidad, les brindará un reconocimiento este lunes.

En un acto que se celebrará en Abadía Retuerta L’Domaine (Sardón de Duero, Valladolid) en colaboración el sello de calidad regional Tierra de Sabor participarán los cocineros de los restaurantes distinguidos por la Guía Michelin, como los reconocidos en la última edición con una estrella: Ambivium, en Peñafiel (Valladolid); En la Parra, en Salamanca, y Muna, en Ponferrada (León).En la publicación de 2021 La Botica de Matapozuelos y Refectorio de Sardón de Duero, ambos en la provincia vallisoletana, lograron además una estrella verde que premia las mejores prácticas gastronómicas en el ámbito de la sostenibilidad.

Será la culminación de la primera edición de “Tierra de Sabor-Michelin Guide Experience”, iniciativa que busca “hacer destino” difundiendo “gastronomía, vino y paisaje” y promocionando los productos locales y lugares de interés como “N-122 Valle del Duero”, un proyecto precursor del turismo enogastronómico en España integrado por las bodegas Abadía Retuerta, Arzuaga y Pago de Carraovejas, cuyos restaurantes Refectorio, Taller Arzuaga y Ambivium lucen una estrella cada uno.

Nacida con vocación de continuidad, esta primera “Tierra de Sabor-Michelin Guide Experience” se focaliza en la zona de la Ribera del Duero como destino y en el vino como uno de los productos estrella de la región, han indicado desde la publicación.

Para ello se han creado experiencias como una cata dirigida por el avilés Luis Gutiérrez con seis vinos de la comunidad que figuran entre los mejores puntuados por la guía The Wine Advocate Robert Parker, incluidos tres con la máxima de cien puntos, además de visitas a bodegas y productores que Michelin divulgará a través de un documental en su web y acciones en redes sociales.

”Con estas experiencias, en colaboración con instituciones como Tierra de Sabor, queremos poner en valor la gastronomía y los productos locales, así como dar a conocer los restaurantes distinguidos por Michelin, porque el 80 por ciento de la guía son Bib Gourmand o la categoría Plato, no sólo estrellas”, destacan sus responsables.

Para el viceconsejero de Desarrollo Rural y director del Instituto Tecnológico Agrario, Jorge Llorente, la alianza de Tierra de Sabor -marca de garantía que incluye 70 productos agroalimentarios de Castilla y León- y Michelin supone un refuerzo a los programas de promoción de gastronomía y turismo de la Junta de Castilla y León así como un mayor conocimiento de sus productos, como el lechazo, la trufa o el melocotón de Burgohondo.