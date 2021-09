La futura estrategia regional frente a la despoblación se incluirá en los próximos Presupuestos

La futura Estrategia Regional de Dinamización Demográfica se incorporará a los próximos presupuestos de la Comunidad para 2022 y, además, en cuanto reciba el visto bueno a su aprobación, contará con un nuevo modelo de gobernanza que tendrá en cuenta a todos los actores que resultan protagonistas en esta materia.

Así lo ha avanzado este lunes el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras presidir la reunión del Pleno del Consejo de Políticas Demográficas, donde aseguraba que dicha estrategia dispondrá también de un cronograma, financiación específica e indicadores de seguimiento y evaluación, aspectos estos que, en su opinión, no se encontraban en la anterior estrategia frente a la despoblación; la denominada como Agenda para la Población 2010/2020.

Además, según apuntaba Igea, cada una de las futuras medidas deberá contar con su estimación presupuestaria y se fijará el seguimiento y evaluación de cada medida en particular y del conjunto de la Estrategia.

Asimismo, la iniciativa dará voz y más protagonismo a colectivos como el de los inmigrantes, refugiados y los que han pedido asilo, así como los jóvenes y las mujeres, las familias, los emprendedores, los emigrantes y los que vivan en Castilla y León pero cuyo origen procede de algún otro punto de España.

Durante el encuentro, el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, defendía asimismo que en el reparto de los fondos del Plan de Recuperación. 130 medidas frente al reto demográfico aprobado por el Gobierno de Sánchez debería reconocerse el esfuerzo que regiones como Castilla y León, tan envejecidas, dispersas y despobladas, hacen para prestar servicios en el territorio, en lugar de fijar coberturas u objetivos por porcentaje de población.

Por otra parte, Igea informaba durante el Plenario del convenio que firmaba el pasado 31 de agosto con las cuatro universidades públicas de la Comunidad (Valladolid, Salamanca, Burgos y León) para que estas colaboren en la estrategia mediante guías sobre indicadores y estudios.

Un acuerdo por el que estas instituciones deberán elaborar un Plan Anual de Actuaciones para la Dinamización Demográfica en Castilla y León referido a cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, en el que se tendrá que incluir el diagnóstico de la situación demográfica autonómica; el estudio y la propuesta de políticas públicas para la dinamización demográfica autonómica; los objetivos que se deben conseguir en el corto, medio y largo plazo e indicadores para su medición; y programación de las actividades a desarrollar en cada ejercicio.

“La Universidad aporta conocimiento y rigor a la hora de ayudar en la investigación y en las posibles soluciones que se aporte para frenar la despoblación”, decía Igea el día de la firma, mientras adevrtía también que la despoblación es hoy un grave problema que afecta a la sostenibilidad del modelo autonómico y al modelo de protección social, además de convertirse en un “problema político”.

Finalmente, durante el Plenario, el vicepresidente informaba de los trabajos desarrollados este año en el Plan Estratégico de Gobernanza para la Despoblación Rural RESOE, que incluye a las regiones de Asturias, Cantabria y Galicia en el diseño de un plan común para la prestación de servicios, emprendimiento e innovación social o la cogobernanza multinivel.