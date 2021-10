El futuro agrario pasa por los planes estratégicos de la PAC

Coronavirus

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha participado hoy en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto a sus homólogos del resto de España, para preparar el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará los días 11 y 12 de octubre, bajo presidencia eslovena.

Una reunión en la que se han abordado los planes estratégicos de la PAC, la revisión de las normas de comercialización de productos agroalimentarios y las iniciativas legislativas para la aplicación del objetivo climático de 2030.

“Ahora tenemos una buena oportunidad, con la elaboración del Plan Estratégico de la PAC, para demostrar a todos aquellos que eligen la agricultura en España como actividad principal, que de ella se puede vivir, que tiene futuro y cuenta con el reconocimiento de la sociedad”, destacaba Carnero, quien defiende la agricultura profesional en el nuevo Plan Estratégico de la PAC.

El consejero asegura también que el nuevo pago redistributivo tiene que ir dirigido exclusivamente para los agricultores que viven principalmente de la agricultura, no lo entenderíamos de otra forma, ha transmitido el consejero respecto a esta nueva modalidad de ayuda que detrae ayudas a todos y la redirige a determinados perceptores.

Por otro lado, respecto a la protección de la arquitectura medioambiental, otra de las premisas de la nueva PAC, el consejero se mostraba partidario de no romper el trabajo cotidiano de agricultor. ”Debemos facilitar a los agricultores la aplicación de prácticas sostenibles que sean una prolongación de su labor. Si son sencillas y remuneradas, tendrán éxito y podremos alcanzar todos los retos que se están planteando porque se mantendrán en el tiempo. Es el modelo que presentamos desde Castilla y León con el Ecoesquema único”, apuntaba.

Respecto a las nuevas orientaciones, carnero apuntaba que las estrategias europeas De la Granja a la Mesa y Biodiversidad responden a los compromisos europeos a corto y medio plazo, que no estarán reflejados en los futuros reglamentos. “Esa ambición medioambiental no puede ser soportada en su totalidad con la PAC. No olvidemos que la garantía de rentas a nuestros agricultores es la base de esta política europea, lo ha sido y debe seguir siéndolo”, decía. Por ello, insistía en que los esfuerzos deben dirigirse fundamentalmente al compromiso económico y social con los agricultores. “Si conseguimos reforzar estos dos compromisos, con la financiación de la PAC podremos avanzar también en los compromisos medioambientales, de lo contrario será necesario financiación suplementaria”, afirmaba.

Y en cuanto a las normas de comercialización de los productos agroalimentarios, ponía en valor su eficacia para garantizar la calidad y su utilidad para los distintos operadores, pese a la existencia en su opinión de determinadas debilidades. ”Es coherente que reforcemos la información en materia de calidad pero tenemos que hacer un esfuerzo para que el consumidor conozca los estándares de producción tan exigentes de los agricultores de la Unión Europea frente a las exigencias productivas en terceros países” ha afirmado en este punto, ya que en caso de no hacerlo “supondrá una enorme desventaja competitiva para nuestro sector agroalimentario”.

Finalmente, en lo que respecta al objetivo de cambio climático, Jesús Julio Carnero lo tiene claro: “La agricultura no es el problema para conseguir la neutralidad climática, sino parte de la solución si consideramos todas las superficies que absorben carbono de la atmósfera para realizar la transformación en materia vegetal, los sumideros de carbono”

Para ello, llamaba a tener cubierta las superficies con cultivos. “No debemos fomentar el no cultivo, hay una doble razón que argumenta seguir cultivando: la producción de alimentos y la absorción del carbono de la atmósfera”, explicaba.

Con la presentación el 1 de junio de 2018 de las propuestas de reglamentos para la nueva PAC, y tras tres años de negociación europea, se ha llegado a un acuerdo político en junio de este año entre las instituciones europeas con decisión legislativa, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que permitirá la aprobación formal, antes de que finalice 2021, de los reglamentos europeos de base que regularán el nuevo modelo de la PAC.

Sobre esta base, en este momento en España se están definiendo los parámetros específicos de aplicación de la nueva PAC en el país, en el Plan Estratégico de España, que deberá presentarse como muy tarde el 31 de diciembre para poder ser analizado y aprobado por la Comisión Europea de forma que pueda aplicarse el 1 de enero de 2023.

En el Consejo de Ministros se tratará el estado de preparación de los planes nacionales, especialmente en los aspectos más novedosos como es toda la arquitectura medioambiental y la contribución de los mismos a los compromisos de la UE en materia de clima y medio ambiente, así como a los objetivos para 2030 establecidos en las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad.