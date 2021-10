Coronavirus

ONCE y AECC se alían en Castilla y León para prevenir el cáncer y promover hábitos de vida saludables

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) hacen piña en Castilla y León para luchar juntas contra el cáncer y promover hábitos saludables entre la ciudadanía.

Así se ha acordado con la firma de un convenio de colaboración, suscrito en Palencia, por el que ambas entidades se comprometen a trabajar conjuntamente de la mano de las Juntas Provinciales de la AECC en Castilla y León en la organización de charlas, conferencias, cursos, jornadas formativas e informativas y otras acciones como talleres contra el cáncer de mama o el de colon. Todo ello con el objetivo de prevenir la enfermedad y promocionar la salud a través de buenos hábitos.

El delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y la presidenta de la AECC en Palencia, Rosa María Andrés, firmaban este convenio en un acto que contaba también con la presencia de Juan Pérez, presidente del CERMI en Castilla y León y presidente de la Plataforma del Tercer Sector en esta Comunidad, Rosa Rubio, presidenta del Consejo Territorial ONCE, y Paula Calvete, presidenta de la ONCE en Palencia, además de representantes de las entidades de la discapacidad y Tercer Sector de la provincia de Palencia.

El acuerdo recoge la colaboración de la ONCE con todas las juntas provinciales de la Asociación Contra el Cáncer de Castilla y León con carácter regional, aunque la iniciativa ha partido de Palencia.

Se trata de la primera colaboración formal de la ONCE con la AECC en Castilla y León y que persigue también “tapar las carencias” que existen a nivel institucional.

Pérez ponía en valor el “espíritu de colaboración” de las dos entidades” y destacaba como fundamentales las acciones de información y divulgación que se van a poner en marcha para prevenir el cáncer. El convenio pretende también establecer canales de coordinación conjuntos que permitan el abordaje integral y profesional de las necesidades psicosociales de las personas afectadas por el cáncer, especialmente de aquellas afectadas por una discapacidad

También se prevé dar difusión a la información de interés de la AECC y la ONCE y la organización de talleres para prevenir el cáncer de mama o el cáncer de colon. En este sentido el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Castilla y León, Juan Pérez, se comprometía a extender en su colectivo las buenas prácticas y acciones que se lleven a cabo poniendo en valor la importancia de la unidad y la colaboración entre todas las entidades que operan en el ámbito social de la ayuda a las personas en riesgo de exclusión o con especiales dificultades. ”Es el momento de aunar esfuerzos porque la presión social siempre es mayor cuando hay unidad de acción”, decía Pérez, en declaraciones recogidas por Efe, mientras ponía en valor que la pandemia, dentro del dolor, ha tenido aspectos positivos como el hecho de que haya puesto en evidencia muchas carencias y necesidades que no están cubiertas en las personas con discapacidad.