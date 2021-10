Fernández Carriedo echa en falta un fondo COVID en los Presupuestos del Estado para 2022

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, echó en falta que las cuentas del estado para el año que viene un fondo COVID que asegure la financiación de gastos generados por la pandemia “imprescindibles para el 2022″.

Fernández Carriedo lamentó que en los Presupuestos Generales del Estado, que registró la ministra María Jesús Montero, los gastos “se soportan esencialmente con una importante subida de impuestos, que acabará recayendo fundamentalmene en la capacidad de crecimiento de la economía y del empleo”. “Creemos que son unos presupuestos que al sustentarse sobre importantes subidas de impuestos tienen un impacto negativo sobre la posibilidad de crecimiento económico y el empleo”, añadió.

Asimismo, criticó que las grandes cifras están elaborado sobre “bases de una previsión de un escenario macroneconómico muy lejos de las estimaciones de los organismos independientes”. “Es una realidad”, afirmó el responsable regional de la cartera de Economía y Hacienda.

Por último, explicó que estiman que los fondos europeos que llegarán ascenderán a 1.500 millones, sobre su cálculo de las “imposiciones” en las conferencias sectoriales, que “no porque se nos diga con claridad la cifra”.

Los “peores presupuestos”

En la misma línea, el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, aseguró que “son los peores presupuestos posibles”, y reiteró que “nacen muertos”, ya que “las previsiones se han quedado obsoletas”.

El dirigente del PP indicó que el Gobierno de Pedro Sánchez “vuelve a castigar” a la Comunidad, y criticó que el presidente del Ejecutivo central “vuelve a intercambiar privilegios por un puñado de votos para permanecer en La Moncloa”.

El secretario regional del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez FOTO: La Razón

Francisco Vázque también afirmó que “no hay presupuestos de Sánchez sin subida de impuestos” y subrayó que con este proyecto “se consolidan los hachazos fiscales”.

Incumplimiento de “promesas”

Por su parte, la coordinadora general de Ciudadanos Castilla y León, Gemma Villarroel consideró que los presupuestos estatales para 2022 incumplen promesas y dejan “en el tintero” infraestructuras de la Comunidad por las concesiones del presidente del Gobierno a sus socios independentistas, nacionalistas y de Bildu.

En clave autonómica, manifestó que no equilibran los territorios, quedan infraestructuras “en el tintero” y se incumplen promesas, que no precisó, por las concesiones de Sánchez a sus socios independentistas, nacionalistas y de Bildu.

“Ciudadanos no los va a apoyar, no piensan en el interés general, aumentan los desequilibrios y hacen concesiones a los independentistas y nacionalistas”, reiteró Villarroel, que expresó la posición de su partido de que los ingresos son ficticios y los gastos se disparan y recalcó que ellos van a trabajar para que haya pactos entre los grandes partidos y no depender de nacionalistas.

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación de León, Gemma Villarroel FOTO: Peío García/Ical

En la reunión, significó que su partido, socio de Gobierno con el PP en la Junta, va a reivindicar una aportación justa de fondos europeos a Castilla y León y añadió la exigencia del pago del IVA pendiente de la liquidación de 2017, después de que la justicia diera la razón a la Junta.

Además, el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y procurador autonómico, Luis Mariano Santos, afirmó, sobre los PGE, que, en principio, “no suena bien la música”.

Aunque apeló a la cautela, reconoció que no ha tenido todavía tiempo suficiente para entrar en detalles sobre la materia y no quiso opinar de forma amplia sobre unas cuentas que, dijo, la formación que lidera estudiará “detenidamente para ver la posibilidad de mejorarlas pensando en León”.