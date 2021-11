Castilla y León estudia implantar el pasaporte Covid antes del puente de diciembre

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha afirmado esta mañana que la decisión sobre la implantación del pasaporte Covid en Castilla y León se tomará antes del próximo puente de la Constitución y la Inmaculada, aunque ha alertado de “un efecto secundario de falsa seguridad”, debido a que donde está vigente se ha producido un aumento del pico de la incidencia.

En la tarde de ayer el Comité de Expertos recibía el informe que ahora se trasladará a los Servicios Jurídicos de la Junta para conocer su viabilidad y seguridad de su aplicación y en qué lugares y condiciones. También ha apuntado que se valore “la falsa seguridad” que puede dar a las personas vacunadas y ha subrayado que en lugares en los que está vigente se ha producido un pico en la incidencia del coronavirus, por lo que ha pedido que “no se desprecien” las medidas de seguridad como la mascarilla en interiores, la distancia de seguridad y la ventilación, además de la vacunación.

“El informe jurídico tiene base suficiente, la decisión no se puede retrasar mucho más de esta semana o la que viene”, precisó Igea, ante la llegada del puente de diciembre y de las navidades, para lo que llamó a la prudencia y sentido común para “no cometer los mismos errores” de etapas anteriores.

El vicepresidente de la Junta pidió a los ciudadanos y representantes locales “extremar la precaución para seguir con la actividad” y expresó la preocupación no por el aumento de casos, ya que hoy la Comunidad notificará casi 500, pero indicó que la saturación de los hospitales no es grave pero reconoció que irá en aumento.

“Lo que pasa en el conjunto de Europa llega a España. La vacuna está bien pero no se puede relajar”, argumentó, ante lo que reiteró que no quieren tomar medidas restrictivas generales, como para la hostelería, sino centrar las limitaciones en las personas no vacunadas. “La discusión no es política ni de libertades, sino de salud pública”, aseveró.

Igea insistió en pedir prudencia ante “una ola en aumento continuo” y valoró que “mejora poco a poco” la vacunación en los no inmunizados, si bien alerto de que el 60 por ciento de los ingresados en uci son personas infectadas y no inoculadas. Así, añadió que no se obliga a nadie a ponerse la pauta pero subrayó que tienen que saber que su riesgo de pasar a la uci o fallecer es superior que en los vacunados.

Respecto de la celebración de la Nochevieja universitaria en Salamanca, manifestó que los hosteleros son “razonables” y conocen la situación, reclamó mantener una actividad racional y confió, por último, en el sentido común de la gente, que consideró que en general lo es, para “no cometer errores del pasado”.