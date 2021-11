Se buscan médicos de familia

Que en Castilla y León hacen falta profesionales sanitarios, y especialmente médicos de familia, no es ninguna novedad, puesto que se trata de un problema que no solo afecta a esta tierra sino a toda España y que, además, se empieza a cronificar y tiene en vilo en este caso al Gobierno de Fernández Mañueco en esta Comunidad, por cuanto a esta carencia se sumarán en los próximos cinco años las jubilaciones de más de un millar de médicos de cabecera, con una reposición que no llega a los 670 a lo que se une que hay 18 especialidades deficitarias, por lo que el problema podría agravarse aún más si cabe y poner en riesgo del propio sistema de salud.

De hecho, la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha reconocido en varias ocasiones que en cuatro o cinco años la situación será muy compleja en la Atención Primaria si no se resuelve esta déficit de profesionales de familia. e

Ante esta tesitura, y viendo también como las bolsas de empleo de la Junta de Castilla y León en materia sanitaria están también vacías, la Consejería de Sanidad se ha puesto manos a la obra para hacer frente a esta situación inquietante y conseguir captar cuantos más médicos de familia mejor para, por un lado, reforzar este sistema sanitario, pero también para modernizar y mejorar la calidad de la Atención Primaria.

¿Cómo?

Pues lanzando este lunes una ambiciosa oferta de empleo público a través de las redes sociales que incluye una serie de condiciones laborales atractivas que persiguen también dar estabilidad al profesional.

¿Cuáles son estas condiciones?

Pues, en primer lugar, el departamento que dirige Verónica Casado ofrece contratos de hasta tres años de duración, con la posibilidad de obtener plaza fija mediante oposiciones anuales.

En segundo término, la incorporación al puesto de trabajo será inmediata a través del sistema de bolsa, y se incluyen condiciones laborales flexibles así como que los médicos puedan realizar funciones de tutoría de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y recibir un incentivo por ello.

Remuneraciones

La Consejería de Sanidad ofrece un salario bruto anual de 41.771 euros más las tarjetas sanitarias asignadas (TIS), a lo que que habría que sumar también la carrera profesional y los trienios.

Asimismo, los facultativos sumarán 445 euros por las guardias en días laborables, o lo que es lo mismo por realizar 17 horas de trabajo seguidas, mientras que las guardias de 24 horas, las del sábado domingos y festivos se pagarán a 704 euros, y una guardia en un día especial supondrá el cobro de 915 euros.

Formación continuada

Finalmente, la oferta de empleo público lanzada incluye un Plan de Acogida con formación continuada al sanitario adaptada a las necesidades de su nuevo puesto de trabajo y el apoyo en los trámites administrativos para el nombramiento.

Poor otra parte, desde la Consejería de Sanidad se insiste en la necesidad de que el Gobierno de España agilice la homologación de los médicos especialistas extracomunitarios para poder tener también otra opción de conseguir nuevos profesionales.