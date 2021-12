Una semana antidemocratica y guinda inhumana

Veamos, una democracia ha de basarse en lo que sigue, y no crean que es broma, es el ejemplo de lo que una democracia modelica europea del siglo XXI, ha de hacer todos los días, conforme a los pilares y fundamentos inquebrantables de los valores democráticos.

Pongamos el ejemplo de lo que ocurre en Portugal, Francia y Dinamarca.

Todas las policías y cuerpos de seguridad a través de todos sus representantes se manifiestan el fin de semana pasado, reclamando que una ley defienda a las policías y no a los delincuentes. Los primeros ministros de Portugal, Francia y Dinamarca, y los ministros del ramo, deciden que no, que lo que hay que hacer es una ley que desproteja a sus policías y en cambio de todas las facilidades a los delincuentes y actores subversivos. Cuando termina la multitudinaria manifestación, apoyados por el conjunto de la sociedad, sus gobiernos dicen que están manipulados por la oposición. Eso es democracia.

Los primeros ministros de Portugal, Francia y Dinamarca, prohíben el año pasado acudir al Presidente de la Republica de Portugal, al Presidente de la Republica de Francia y a la Reina de Dinamarca a Oporto, Lyon y a Aarhus, que es la segunda ciudad de Dinamarca, para la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces de esos países. Este año, si les permiten acudir, pero los representantes regionales y alcaldes de esas ciudades, no acuden a recibirles. Por la tarde tienen una cena de empresarios en esas ciudades, y los alcaldes y representantes institucionales de esas regiones si acuden a la cena pero no saludan oficialmente a los Presidentes y a la Reina. Los primeros ministros y resto de los gobiernos, callar, no decir nada y no poner públicamente en su sitio a los responsables institucionales de esas regiones y a los alcaldes. Ejemplo de democracia.

En los parlamentos de esos países se propone una votación para impedir que los asesinos que salen de la carcel sean recibidos en ambiente de fiesta en sus localidades de origen, y el partido que gobierna no lo vota, pues sus primeros ministros dependen del apoyo de los que protegen a los asesinos liberados, y casualmente el día anterior a la votación el partido filoterrorista en el que se apoya el Gobierno de Portugal, Francia y Dinamarca se permite decir que no va a hacer más homenajes. Que maravilla y que ejemplo más auténtico de democracia. Que maravillosas convicciones y virtudes, y que gran ejemplo del partido del Gobierno y de sus primeros Ministros. Por cierto, una comisión del parlamento europeo dos semanas antes ha constatado el dolor de las victimas del terrorismo y el desprecio que viven a diario, instado ese dolor y desprecio por el partido que apoya a esos gobiernos y a sus primeros Ministros. Ejemplar.

En una región tipo Cataluña, de Portugal, Francia y Dinamarca sus presidentes regionales dicen que no acatan una sentencia para poder hablar en las escuelas - no se crean que es broma la proporción...-, un 25 % de portugués, un 25% de francés y un 25% de danés, y montan una policía lingüística para vigilar el asunto. Los primeros ministros de Portugal, Francia y Dinamarca y sus gobiernos consentir tal perversion anticonstitucional, y perversion democratica y del estado de derecho, y mirar a otra parte ya que también el partido que apoya a las instituciones regionales - y que ha dado un golpe de estado -, soporta a esos primer Ministros y les dice que si te pasas... caes. Que precioso ejemplo de ejercicio de la democracia.

El 1 de diciembre los primeros ministros de Portugal, Francia y Dinamarca están de

visita en Egipto y la OCDE decir que el crecimiento de esos países va a ser mucho más bajo de lo que estiman sus gobiernos, pero los primeros ministros de Portugal, Francia y Dinamarca decir en la misma mañana donde se pronuncia la OCDE que sus crecimientos son magníficos y que la recuperación va muy bien. Crecimiento se reduce, aumenta el gasto del presupuesto, la deuda se dispara. Que calidad, que transparencia, que magnífica confianza para todos, y que limpio ejercicio democrático.

El representante en el parlamento del partido sedicioso - golpista, que apoya al gobierno de Portugal, Francia y Dinamarca - bueno es muy difícil de imaginar que los apoye, pero sigamos - , dice en sede parlamentaria que " tocar las narices con esto a ERC, es un mal negocio “.... si, dicho así de lirondo y gracioso. Resulta que ya dando por supuesto la aprobación del presupuesto previa lluvia de millones y otras cesiones que no reciben en igualdad el resto de ciudadanos de Portugal, Francia y Dinamarca, se destapa que quieren que las plataformas digitales que tienen su sede fuera de esos países han de admitir poder imponerles una cuota de pequeña lengua regional portuguesa, francesa y danesa en sus emisiones, y que si no, no hay presupuestos y entonces.... se te acabó ser primer Ministro.... Muy buena praxis democrática y de trabajo por la igualdad de todos . Esos primeros ministros ponerse de nuevo a negociar como sanguijuelas y tomar por el pito del sereno así a todos los ciudadanos. Ejemplar.

En los parlamentos de Portugal, Francia y Dinamarca, el partido de Gobierno, su coaligado comunista, el partido socio del Gobierno que ha dado un golpe de estado, el partido también socio del Gobierno que ampara a los terroristas y esta dirigido por uno de ellos, se firma ayer un documento pidiendo medidas contra algunos periodistas en esos parlamentos y los primeros ministros de Portugal, Francia, y Dinamarca no decir nada y por tanto asumir la censura. Magnífico manual democrático y de ejercicio de la libertad de prensa, y de opinión. Democracia única.

Ayer 2 de diciembre, una vicepresidenta comunista del Gobierno de Portugal, Francia y Dinamarca, reconoce inhumanamente en entrevista pública que ya conocían en el Gobierno la pandemia y su enorme peligro el 15 de febrero de 2020, un mes antes de declarar públicamente la existencia de la misma y encerrar esos países. Una declaración así que hace caer los gobiernos de Portugal, Francia y Dinamarca, e inmediatamente después enfrentarse sus máximos responsables a causa penal, al ser presuntos cómplices inhumanos y criminales de una sola muerte que se hubiera producido por tal ocultamiento doloso, y no digo ya si son miles y miles de muertes sobrevenidas por el ocultamiento y la mentira, siendo ello el máximo exponente de un gobierno que bajo el mandato de su primer Ministro tiene la voluntad de engaño masivo, ocultación de la verdad, conocimiento del peligro y de las muertes que irremediablemente habían de producirse, y de la propagación total del virus, sin escrúpulo y moral alguna, sabedor de los muchos instrumentos que podían haberse puesto en marcha a tiempo para impedir y minimizar las muertes y los gravísimos daños.

Esto, - y pido perdón a Portugal, Francia y Dinamarca, por reflejar el caso real en sus naciones -, es un hecho de máxima gravedad y de perversa y maquiavélica actitud que acaba de ocurrir en España, pues muestra que se ha atentado ignominiosa y directamente contra la vida de las personas y su protección, como máxima prioridad de un gobierno, mostrando haber hecho absolutamente todo lo contrario a lo que se le exige.

En todo lo anterior, también pido perdón a las tres naciones por mostrar lo acurrido aquí en una semana, como si se hubiera producido en esas naciones, lo cual sencillamente es imposible de que ocurra, pues quiebra los principios más elementales de una democracia, y de producirse la décima parte de cualquier hecho descrito, la dimisión es fulminante acompañada de plena exigencia de responsabilidades. De esta manera podemos mostrar el grado de deterioro y de falta de los mínimos principios que ejerce este gobierno, sustentado únicamente en el engaño, la mentira y en la supervivencia, gracias al apoyo de quienes trabajan para la destrucción de España y están en ejercicio permanente de golpe a la constitución y a los fundamentos del estado.