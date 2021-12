Fernández Mañueco garantiza que su política de pactos no será “apoyo por privilegios”·

El presidente de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado este martes que no va a aceptar “la política de Sánchez de apoyos por privilegios”, ni permitirá que Castilla y León se convierta en “un mercado persa” porque él no es Pedro Sánchez.

Fernández Mañueco ha presentado este martes en Palencia su candidatura al XIV Congreso Regional del PP acompañado por la presidenta provincial, Ángeles Armisén, durante un acto con afiliados en el que ha pedido el apoyo de alcaldes y concejales en la campaña electoral hacia el 13 de febrero.

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado de la presidenta provincial del partido, Ángeles Armisén FOTO: Bragimo Agencia ICAL

“Nos tenemos que plantear esto como la primera vuelta de las elecciones municipales y de las generales para que un palentino- en referencia a Pablo Casado- llegue a la Moncloa”, ha asegurado Fernández Mañueco, quien ha resaltado que la encuesta que vale “es la del 13 de febrero”

Durante una intervención de quince minutos, ha advertido de que el próximo 13 de febrero hay que elegir “entre sanchismo o futuro” y ha enumerado todo lo que suponen las políticas del PP de protección de las familias, modernización de Castilla y León, bajada de impuestos, creación de empleo, libertad y proyecto de unión, frente “al sectarismo, la división y el enfrentamiento de Sánchez”.

En esta línea, ha asegurado que él no admite chantajes y que no va a “aceptar la política de Sánchez de apoyos por privilegios”. “Eso conmigo no funciona, no vamos a convertir a Castilla y León en un mercado persa”, ha añadido Fernández Mañueco, quien ha continuado diciendo que él “no juega a ser Sánchez”, un presidente que “ha troceado” los presupuestos “porque tenía que contentar a sus socios, a los separatistas, a Bildu y a partidos como Teruel Existe”.

También ha criticado “el daño” que están haciendo todas las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez a Castilla y León, con decisiones que están perjudicando a esta comunidad, como el cierre de las centrales térmicas, la gestión del lobo, o el intento de cierre de la estación de esquí de Navacerrada.

“Con vuestra ayuda voy a parar los pies a Sánchez, en los tribunales o donde haga falta”, ha insistido Fernández Mañueco antes de defender su gestión al frente de la Junta de Castilla y León, y de asegurar que el PP tiene un proyecto de futuro para la comunidad.

“Yo quiero liderar la transformación de Castilla y León”, ha afirmado y ha pedido el apoyo de todas las personas que quieran unirse a su proyecto para transformar una comunidad que el PP conoce porque “la pisa” y está en todos los pueblos e instituciones “haciendo las políticas eficaces que necesitan las personas de esta tierra”, ha afirmado.

En la misma línea, la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén ha asegurado que “las grandes mayorías y los grandes proyectos se consolidan pueblo a pueblo”. Armisén ha trasladado el apoyo “sin fisuras” del PP de Palencia a las decisiones “valientes” que ha tomado Fernández Mañueco en estas últimas semanas, convocando unas elecciones autonómicas “para que no triunfe el todo vale” y para “frenar el sanchismo”.