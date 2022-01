Castilla y León dispondrá en los próximos días de 22 puntos móviles de vacunación que se añadirán a los que ya se tenían como puntos fijos. Así lo anunció, en Palencia, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras recordar que la campaña de vacunación es uno de los tres “ejes fundamentales” con los que cuenta el Gobierno de Fernández Mañueco actualmente para luchar contra la pandemia junto al rastreo y la realización de test.

Fernández Carriedo recordó que la Comunidad tiene “liderazgo” a nivel nacional en lo que a vacunación se refiere al contar con el 93 por ciento de la población de más de 12 años con las dos dosis inoculadas y el 84 por ciento de las personas de más de 60 años con las tres dosis puestas.

A esto se une, dentro de la “política activa” de lucha contra la pandemia que Fernández Carriedo defendió que tiene la Junta, las medidas de rastreo, donde tras el incremento de los mismos se cuenta con más de 700, y la realización de test, con puntos fijos de realización a los que ahora se unen 12 móviles “en toda la Región y en cada una de las provincias”, bajo la perspectiva de que “la realización de test es básica para el control de la pandemia y para quitar tensión en la atención primaria, la más tensionada en este punto de la pandemia”.

Sin embargo, y ante la posibilidad de tomar medidas restrictivas, el portavoz del Ejecutivo autonómico señaló que “cualquier otra iniciativa adicional que se tome tiene que ver con las circunstancias concretas que se planteen con la realidad de los datos de la pandemia”.

Por ello, y bajo la perspectiva de “adaptarse siempre a la realidad de la pandemia”, Fernández Carriedo consideró “pronto” anticipar “cualquier medida sin conocer esa evolución” que hoy marca “no solo la incidencia, sino también las personas que ingresan en el hospital y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)”, por lo que “si fueran necesarias medidas adicionales las plantearíamos en relación con el dato concreto que en cada momento determine la situación de la pandemia”.

En cualquier caso, el portavoz del Gobierno defendió que “el hecho de que nuestras restricciones no sean tan intensas con Ómicron como con tras cepas, no significa que no tengamos muy claro cuál es la política activa que tenemos que desarrollar contra esta pandemia”.

Vacunas

Por otra parte, fuentes del Gobierno regional anunciaron que Castilla y León va a recibir, a lo largo de esta semana, 110.730 vacunas frente a la Covid-19, correspondientes a preparados de la compañía farmacéutica Pfizer-BioNTech; estas más de ciento diez mil unidades se reparten en 80.730 para población de doce años y más y otras treinta mil pediátricas, destinadas al grupo poblacional entre cinco y once años, ambos inclusive.

En concreto, estas dosis infantiles conforman el segundo envío de este tipo vacunal, que se suman a las anteriores 54.000 unidades que fueron distribuidas a mediados del pasado mes de diciembre.

Su recepción, en cinco cajas de 6.000 unidades, supedita su reparto territorial sin que se puedan tener en cuenta otros condicionantes, por lo que las vacunas pediátricas se posicionarán inicialmente en Burgos (una caja, 6.000 sueros), León (una, 6.000), Salamanca (una, 6.000) y Valladolid (dos, 12.000).

En cuanto a las casi ochenta y una mil unidades de la vacuna para la población de doce años y más, su posicionamiento en la Comunidad es el siguiente: León, 46.800 vacunas (40 bandejas de 1.170 dosis cada una); Salamanca, 4.680 (cuatro); y Valladolid, 29.250 (veinticinco).

A partir de este reparto inicial, la Dirección General de Salud Pública atenderá las necesidades de vacunación de las demás provincias de la Comunidad, con el fin de garantizar el acceso equitativo y gradual a la primera inoculación y posterior dosis de refuerzo, especialmente en niños de entre once años y hasta los de cinco, a la espera de nuevas remesas de sueros pediátricos que permitan cubrir la pauta vacunal para todo este grupo poblacional.

En Castilla y León, la horquilla etaria de entre cinco y once años suma, según del Instituto Nacional de Estadística, 138.981 personas: Ávila, 9.315; Burgos, 22.842; León, 23.487; Palencia, 8.595; Salamanca, 18.103; Segovia, 9.761; Soria, 5.233; Valladolid, 33.847; y Zamora, 7.798.

La Comunidad trabaja con la previsión comunicada por el Ministerio de Sanidad de nuevos envíos, las dos próximas semanas, de vacunas que sumarían casi cien mil unidades, entre las prescritas para población de doce años y más y las de tipo pediátrico.