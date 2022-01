Igea se abre a pactar con el PSOE y condiciona su apoyo a que se acepte una ley de transparencia

El candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se abrió hoy a pactar tanto con el PP como con el PSOE y condicionó este domingo su apoyo en ese eventual gobierno de coalición a la aprobación de una ley de transparencia, la creación de una oficina para luchar contra el fraude y la eliminación de los aforamientos. Todas estas medidas, dijo, habrían de salir adelante durante el primer pleno tras la investidura. “Nosotros no prestaremos nuestro voto. Volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es gobernar”, aclaró Igea desde Salamanca.

De este modo, el candidato de Ciudadanos desveló las tres condiciones que impondrá “al PP o al PSOE”, formaciones con las que se mostró dispuesto a coaligar, para formar un nuevo Ejecutivo autonómico en caso de que vuelvan a tener la llave de la gobernabilidad, como confió en que suceda durante su intervención en la capital salmantina. “Es muy fácil. Quien esté dispuesto a eso, gobernará con nosotros”, confirmó, después de subrayar que ya no se presentan en estos comicios “sin haber estado en el poder”, sino tras dos años y medio de experiencia en el Gobierno junto al Partido Popular.

Esta formación, la encabezada por Alfonso Fernández Mañueco, centró gran parte de su discurso, incluso en el repaso de las actuaciones realizadas en este periodo. “Nosotros sí hemos hemos hecho lo que queríamos, no como el presidente, que ahora dice que no ha sido libre. Claro, no lo ha sido para hacer lo que le dé la gana”, acusó. Así, sacó pecho por tener “la administración más transparente de este país”, un área, la de Transparencia, que fue de su competencia como consejero. Destacó en este sentido los “más de 600 conjuntos de datos abiertos” en el portal web, donde es posible encontrar, según recordó, todas las subvenciones otorgadas por la Junta, así que invitó a consultarla a “cualquiera que tenga curiosidad”.

El candidato continuó su discurso ensalzando la importancia de la transparencia en la acción de gobierno. “Cuanto más te miro, mejor te portas, y menos posibilidades tienes de hacer algo mal”. Así, recordó que, por imposición de la formación naranja, entre otras cosas, “los altos cargos no pueden dejar invitarse ni a cenas, ni comidas, ni a estadios”, precisamente, “para no deber un favor a nadie”. “La corrupción se trata de eso. Pongamos un ejemplo imaginario de una capital imaginaria. Hay unas cuotas impagadas y hay unos empresarios, que son amigos, y que dicen que ellos prestan el dinero. Luego lo recuerdan cuando resulta que tiene un ‘problemilla’. Eso es lo que quieren que vuelva”, insinuó.

Asunto judicial

La convocatoria a la prensa de Francisco Igea en Salamanca se produjo ante los Juzgados de la capital del Tormes, en plena plaza de Colón, y se produce el día antes de la declaración en sede judicial como investigados del presidente del PP salmantino, Javier Iglesias, y de la gerente del partido, Isabel Sánchez, para aclarar la presunta financiación ilegal durante el proceso de primarias de 2017. El candidato de Ciudadanos aseguró en este sentido que le inquieta “un poco” que esta razón “esté detrás” del adelanto electoral en Castilla y León.

“Estamos hoy aquí porque estamos buscando, y llevamos ya varias semanas, una explicación al por qué del adelanto electoral. Nos preguntamos por qué un presidente de un Gobierno que va bien, cuyas cifras de paro son desconocidas desde hace años, y que ha soportado bien la crisis, cuyas medidas tienen aceptación, y que está en una Comunidad que va en crecimiento, una buena mañana convoca elecciones”, resumió Igea. “Nos iba bien a todos y, por lo tanto, a él también”, reafirmó.

Así, el exvicepresidente de la Junta acusó al PP de convocar el adelanto electoral como paso previo al intento por llevar a Pablo Casado a la Moncloa y calificó en este sentido a Mañueco de “hombre tranquilo y obediente”. De este modo, Igea se preguntó dónde quedan para los ‘populares’ “los problemas crónicos del territorio”, como la despoblación, la sanidad o la educación. “No les interesan. Los cuidadanos de esta Comunidad volvemos a ser utilizados como una pieza en un tablero para que otros señores pasen pasen de camino a la Moncloa”, denunció.

En definitiva, Igea reiteró que “intentando hilar”, la conclusión a la que llega es que “lo que va a ocurrir aquí mañana”, en referencia a la declaración de Iglesias, “tiene que ver con esa decisión”. “Me han oído decir muchas veces que la justicia es una garantía. Hay que creer en la presunción de inocencia y dejar que la gente se defienda. Pero también me han oído decir que, en este caso, si se pasaba de las diligencias previas, Javier Iglesias tenía que cesar”, matizó el candidato, desvelando que el propio presidente de la Junta habría asentido ante esta premisa porque “lo dice no solo el acuerdo de Gobierno, sino los estatutos del PP”.

“Ahí las cosas se empezaron a torcer”, reveló. En este punto, el ex portavoz de la Junta reveló una supuesta conversación con Javier Iglesias en un tanatorio de Salamanca en el que, según su versión, le habría expresado lo mismo en al ámbito privado. “Yo, que no es que sea el consejero de Transparencia, es que soy transparente, se lo dije. Él me miró y me dijo: ‘Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió’. Y acabó la conversación”, sentenció.

Las encuestas

Preguntado por la factura que podría pasarle la supuesta corrupción al Partido Popular, Francisco Igea matizó que quienes la pagan al final son los ciudadanos de Castilla y León. “El futuro del PP me preocupa relativamente poco. No es que sea yo el hombre más deseoso de que les vaya bien. Y sí influye. Tanto, que en los países donde menos corrupción hay, existe más crecimiento. Hay una relación directa. Cuanto más transparentes y más limpios son los países, más progresan. Es porque están los mejores, y no los amigos. Pero para eso hay que acabar con el clientelismo y con la corrupción”, recordó.

El candidato ‘naranja’ no rehusó tampoco valorar las últimas encuestas que sitúan a los ‘populares’ cerca de la mayoría absoluta. “En política, la gente tiene mucha tendencia a decir que las encuestas son mentira. Pero hay que leerlas, acercarse bien y escuchar lo que dicen. Y lo que dicen es que la acción de gobierno estaba muy bien valorada”, opinó, mencionando en este punto que, por ejemplo, la consejera Casado llegó a tener “un seis y pico”, algo “nunca visto”. A pasar de la “buena valoración” del Gobierno de la Junta por parte de la gente, según Igea, el PP quiere desligarse del todo. “Es insólito. De repente, dicen que es que no han estado gobernando ellos, sino nosotros. Pues gracias, Alfonso”, ironizó. “También es verdad. Hemos sido quienes estuvieron dando el callo en la parte más dura de la crisis”, matizó.

Asimismo, según aseguró, “es fácil” que la acción de gobierno vuelva a depender de su partido e insinuó entonces que el nombre de Mañueco podría convertirse en una línea roja para investir al PP. “Si eso pasa, volveremos a cumplir nuestra palabra. Y entonces no será presidente de la Comunidad una persona tan deshonesta, porque no lo merece. Pondremos los acuerdos encima de la mesa, pero dejaremos claro que no se puede convocar unas elecciones a capricho del presidente. Buscaremos la manera de que esto no vuelva a ocurrir”, zanjó Igea, quien en último término negó haber pecado de inocencia en 2019. “La honestidad no puede ser sinónimo de ingenuidad”, concluyó.