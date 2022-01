Igea llama a los suyos a no desfallecer y huir de venganzas: “Sonreíd, creed y pelead”

El céntrico atrio de Santiago de Valladolid ha sido el escenario en esta fría tarde del martes para la presentación de la candidatura de Ciudadanos a las Cortes por la provincia vallisoletana que encabeza el candidato a la Junta, Francisco Igea.

Un acto en el que el ex vicepresidente del Gobierno de coalición estuvo arropado por pesos pesados de la formación, como el ex presidente de las Cortes, Luis Fuentes, número uno de la lista por Salamanca; el procurador José Ignacio Delgado, que encabeza la misma por Burgos; la ex consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, que también lidera la candidatura de León, además de otros dirigentes como las procuradoras Teresa Gago, Marta Sanz, y en el que participaba la ex consejera de Sanidad, Verónica Casado, que cierra la lista por Valladolid de forma simbólica.

Tras la interrupción inicial cuando Marta Sanz, responsable de Comunicación, iba a tomar la palbra y no pudo al fallar el generador de electricidad por falta de combustible, Igea lanzaba un mensaje contundente a los suyos de cara a estos días que restan hasta las elecciones autonómicas previstas para el próximo 13 de febrero. Que no desfallezcan, que huyan de las venganzas de Don Mendo y que pisen la calle y sean cercanos con la gente y se muestren orgullosos de lo que el partido ha hecho en el Gobierno regional.

“Sonreíd, creed y pelead hasta el final”, decía el candidato a la Junta en su intervención, en la que se mostraba optimista y convencido de las posibilidades de su partido de cara a unos comicios en los que, según advertía y recordaba a los suyos, “no está en juego nuestro futuro sino el de Castilla y León”.

Igea, además, sacaba pecho de la gestión realizada por los miembros de Ciudadanos en el Ejecutivo regional y aprovechaba la advertencia que la Junta Electoral ha hecho este martes a la Junta y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, por usar medios públicos para hacer campaña, ante la denuncia presentada por Cs, para atacar al jefe del Ejecutivo regional. “Nos hemos ido del Gobierno y en el PP han vuelto por donde solían”, denunciaba Igea para quien ha regresado el PP de las “malas prácticas”, entre las que citaba el “clientelismo, la falta de transparencia y el abuso de poder”.

También cargaba contra PP y PSOE por prometer abrir los 3.600 consultorios locales con 1.000 médicos. “No se puede engañar a la gente”, decía, mientras recordaba que en 2019 se presentaron para cambiar las cosas y que pasados dos años y medio cree que se han cambiado algunas, pero no todas, y que por ello sigue este objetivo y voluntad de cambiar las cosas.

Respecto a las últimas encuestas conocidas en la Comunidad, que sitúan al PP y a Fernández Mañueco cerca de la mayoría absoluta en las elecciones, Igea respondía yendo a la yugular de su ex socio de Gobierno: “Hay dos tipos de personas: los que siguen las encuestas y toman decisiones en torno a ellas (Por Mañueco) y otros que pelean por cambiarlas (por él)”, señalaba.

Foto de familia de los asistentes al acto de presentación de la candidatura por Valladolid de Ciudadanos

Sobre la polémica los debates electorales, Igea da por hecho de que se celebrarán un total de tres durante la campaña: los dos establecidos por la ley entre los candidatos cuyos partidos obtuvieron grupo propio en la anterior legislatura -PSOE, PP y Cs- y otro en el que confrontarían todos los candidatos que quisieran y que no está fijado ni regulado.

”Esperamos tener tres debates. El socialista Tudanca ha dicho hoy que está dispuesto a ese debate y el popular Raúl de la Hoz, ya ofreció esta posibilidad, por lo que veo segura la presencia de Mañueco en este hipotético tercer debate aunque espero que se pronuncien otros partidos como Vox, Podemos, UPL o Por Ávila”, decía el candidato.

La exconsejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León Verónica Casado interviene en el acto de presentación de la candidatura por Valladolid de Ciudadanos

Preocupación por la sexta ola

La exconsejera de Sanidad, la doctora Verónica Casado, por su parte, aseguraba estar “preocupada” por el avance de la sexta ola de la covid en Castilla y León, aunque destacaba que gracias a la campaña de vacunación no hay “centenares de muertes”.

Casado recordaba con tristeza la salida del Ejecutivo, sobre todo, decía por el trato recibido “que no nos mereceíamos”. “Nos trataron como un peón prescindible a pesar de haber estado trabajando codo con codo y eso se hace absolutamente con nadie”, denunciaba, mientras pedía en su intervención votar a Cs para llevar a cabo los planes que han quedado pendientes, entre ellos la reordenación sanitaria de la Atención Primaria.