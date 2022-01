Igea muestra el apoyo de Ciudadanos al Mundo Rural, un sector que “tan esencial es para el futuro de España”

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha mostrado, en Madrid, el apoyo de la formación liberal al mundo rural, que “vive malos momentos y que tan esencial es para el futuro de España”.

Igea, que ha participado junto a cargos del partido de todo el país en la Manifestación frente a los Ataques al Mundo Rural, ha reconocido que los agricultores y ganaderos son los sectores que “mantienen la vida y la actividad” en las zonas rurales, especialmente en aquellas que, como Castilla y León, ha dicho el candidato, “tienen un serio problema de despoblación”.

“Si queremos que haya vida en nuestros pueblos, tenemos que conseguir que el sector primario se quede con toda la cadena de valor”, ha indicado el candidato a presidir el Ejecutivo castellano y leonés, de manera que ha apostado por que se ayude a este sector “en vez de hacer cosas como las que se han hecho últimamente”.

En este sentido, Igea ha instado a no hacer “declaraciones irresponsables” que, en su opinión, “no ayudan a mantener la vida” de los pueblos. Asimismo, ha recordado que las candidaturas con las que Cs concurre a las elecciones del próximo 13 de febrero “conocen bien” el sector agrícola y ganadero, en tanto que algunos de sus cabezas de lista son ganaderos.

“Tenemos que facilitarles la vida, intentar tener precios justos y evitar que las grandes distribuidoras condicionen precios que son inasumibles para el sector”, ha manifestado Igea. “Eso es lo que necesitamos y no declaraciones irresponsables”, ha concluido.

Macrogranjas

Por otro lado, por lo que respecta a la polémica sobre las declaraciones de Garzón a cerca de las macrogranjas en el medio The Guardian, Igea le advirtió que de “un ministro no puede hacer de comentarista”, sino que “tiene que legislar y regular si cree que hay un problema”. Un problema que, a juicio del candidato de la formación naranja, “no existe ahora mismo” en la Comunidad de Castilla y León.

“Son explotaciones honestas, reguladas, con declaración de impacto ambiental y por una normativa estatal. No se puede hacer lo que se ha hecho. Todos tenemos que avanzar hacia el pacto verde, hacia la sostenibilidad y trabajar y ayudar a los sectores”, pero lo que no se pueden hacer son “declaraciones irresponsables, que ponen en riesgo el futuro y el modo de ganarse la vida de aquellos que viven en los pueblos”. “No podríamos haber pasado esta crisis si ellos no hubieran estado trabajando en el campo día tras día, mientras los demás estábamos en casa. El ministro tiene que dimitir, porque no puede ir a un medio extranjero a cuestionar a un sector de su país”, sentenció.

El clientelismo del PP

Por último, lamentó, como ya hiciera ayer en un acto en Valladolid, que en dos semanas, el PP haya vuelto a su “clientelismo” de los últimos 30 años. Dijo que su formación logró “desterrarlo” en dos años y medio, con una gestión transparente, y el PP ha vuelto con “los contratos a los amigos” y a las “adjudicaciones directas” en el tiempo en que no están en el Gobierno. “Esa manera de hacer política tan propia de un partido que lleva 30 años pensando que la Comunidad es suya y que puede disponer de los medidos públicos a su antojo. Eso es el clientelismo”, y que las empresas piensen que tienen que “dorarle la peana a este señor para que las cosas le vayan bien”, concluyó.