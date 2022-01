Igea augura una legislatura con mayor tensión “si no triunfa la moderación y sentido común de Cs”

En el día de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el candidato a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, tenía palabras de agradecimiento a la profesión durante el acto de presentación de la candidatura de su partido a las Cortes por la provincia de Salamanca, que encabezan el ex presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y el ex portavoz del Grupo Parlamentario, David Castaño.

Las primeras palabras de Igea fueron, al respecto, para advertir de que en estas elecciones autonómicas del 13 de febrero los castellanos y leoneses, en general, y la profesión periodística de Castilla y León, en particular, se juegan mucho.

“Nos jugamos que haya acceso abierto al portal de información de la Junta, que haya ruedas de prensa sin límite de tiempo y con preguntas o volver a las costumbres de solo gráficos”, advertía el líder de la formación “naranja”, mientras volvía a sacar pecho de lo lo logrado por los cuatro consejeros de su partido en el Gobierno de coalición, especialmente en materia de transparencia y regeneración democrática, pero también al haber conseguido recuperar el turismo de una dura pandemia, así como que el paro sea de los menores de España o que la Sanidad “haya sabido responder a una pandemia sin precedentes de forma ejemplar, con conocimiento y empatía”.

Algo que, haciendo suya una frase de la película de culto ‘Blade Runner’, “no puede desaparecer como las lágrimas en la lluvia”, porque Castilla y León es ahora “mejor y más eficaz” que hace dos años y medio y se acabaron las malas prácticas “que ahora amenazan con volver”. Un fin de las malas prácticas con Cs en el Gobierno que, según aseguraba, le reconoció “algún alto cargo del PP” en privado.

“De lo que más orgullosos estamos en Ciudadanos es de haber logrado una Comunidad más limpia, transparente y liberal”, destacaba mientras advertía al PP de Fernández Mañueco que no pondrá “la otra mejilla” ni dejará que se trate con deshonestidad y mentira a los suyos, a la hora de negociar una hipotética investidura con el Partido Popular.

El candidato de CS a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Iges, y el cabeza de lista de la formación por la provincia de Salamanca, Luis Fuentes, presentan la candidatura de Ciudadanos por Salamanca a las Cortes de Castilla y León FOTO: Jesús Formigo Agencia ICAL

Acto seguido, Igea tenía palabras de agradecimiento a Luis Fuentes y David Castaño, por su trabajo en ambas cuestiones en una complicada legislatura en el hemiciclo de las Cortes, el primero desde la presidencia del Parlamento autonómico, y el segundo desde la portavocía de Ciudadanos llevando con honestidad los mensajes del partido.

“No ha sido una tarea fácil en un legislativo muy polarizado”, decía el candidato de Ciudadanos, a la vez que advertía de que es “poco” para lo que pueda estar por llegar si no triunfa la moderación y sentido común de Ciudadanos.

En este sentido, el ex vicepresidente de la Junta aseguraba, contundente, que se teme una mayor tensión política en la Cámara si el próximo 13 de febrero los castellanos y leoneses deciden excluir a su partido del parlamento.

Por todo ello, Igea, que auguraba también una campaña dura e intensa en la que Ciudadanos sacará un “enorme resultado”, defendía que su partido es hoy más necesario que nunca para hacer frente a aquellos que, en su opinión, solo hablan desde la intolerancia, la imposición o el miedo, en referencia principalmente a Unidas Podemos y Vox.

defenderá todas aquellas propuestas que en esta “legislatura interruptus” no se han podido llevar a la práctica y “otras muchas”. “Los ciudadanos de Salamanca no pueden ser tomados como peones prescindibles en las estrategias del Partido Popular para hacer que otras personas, que no tienen nada que ver con este territorio, se proyecten”, afirmó el expresidente de las Cortes.

Para Fuentes, Salamanca tiene “por sí misma” capacidades para ser “uno de los motores de la Comunidad”. “Tenemos nuestra Universidad, nuestras empresas y autónomos, y un gran patrimonio cultural y natural. De todo para ser un auténtica potencia”, resumió el candidato ‘naranja, destacando en último término a la gente de la provincia, que definió como “trabajadora, comprometida y con palabra”. Esto último lo matizó con un “casi todos” que hizo sonreír a Igea y Casado, en presunta alusión al salmantino Mañueco. “Estamos gestionando bien en la provincia con alcaldes, tenientes de alcalde y concejales. Venimos de la vida civil y sabemos gestionar. Existe otra forma de gobernar”, zanjó.