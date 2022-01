La vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, asegura que Castilla y León puede presumir de contar con los servicios sociales más modernos, tecnológicos y que llegan a todos los pacientes de todos los pueblos “gracias a Fernández Mañueco”

Y ponía como ejemplo el programa para la Atención Social 5.0 que se apoya en las nuevas tecnologías para llegar a las casas de las personas.

Pastor se expresaba así durante un acto organizado por el PP con la Federación de Jubilados y Pensionistas en la capital abulense, donde la ex presidenta del Congreso de los Diputados llamaba a insistir porque quedan cosas por hacer y recordaba “el millón puesto” para que haya una residencia de mayores “para 196 residentes más” en Ávila como ejemplo de que “hay que seguir avanzando”.

También valoraba que Castilla y León vaya a ser la primera Comunidad Autónoma que garantizará por Ley que no haya ni un solo pueblo sin consultorio médico”, algo que, según decía, a ella le convencería si no estuviera ya comprometida con el PP.

Y destacaba el “esfuerzo” del candidato a la Presidencia de la Junta y su equipo “por que no haya ni una sola persona mayor que no tenga atendidas sus necesidades”, algo que se ha conseguido con compromiso y “con presupuesto”. En este punto lamentaba que el Gobierno de España dijera que pagaría el 50 por ciento de la atención a la dependencia “y hoy es Castilla y León quien paga el 78 por ciento de la misma”.

También criticaba al Gobierno de España por su gestión de la pandemia y por haber “dejado solas” a las autonomías ante los problemas mientras avanzaba que esta semana le van a pedir a la ministra de Sanidad que “de una vez por todas asuma la responsabilidad que han asumido en otros países como Francia, Alemania o Italia, donde si vas sabes lo que tienes que hacer”, advertía.

La vicesecretaria de Política Social, @anapastorjulian, ha compartido con los mayores de #Ávila las medidas impulsadas por @alferma1 al frente de la @jcyl y los proyectos que pondrá en marcha para seguir liderando la dependencia y los servicios sociales.#Mañueco2022 pic.twitter.com/nzGJBolo7l — Partido Popular de Ávila (@PPopularAvila) January 24, 2022

También reclamaba a Sánchez una mayor responsabilidad “y que ponga orden” en un Gobierno que “nos da un poco de bochorno a los españoles”, en referencia a los desencuentros de los dos partidos que lo forman en ámbitos como el de la carne o la crisis internacional.

Ana Pastor estuvo acompañada por el número uno de la lista electoral, José Francisco Hernández Herrero, y por el presidente provincial, Carlos García, quienes también destacaban el compromiso de Fernández Mañueco por el “cuidado de las personas mayores con medidas efectivas y directas”, en palabras de Hernández Herrero.

En su intervención, recordaba la apuesta por combatir la soledad no deseada, el envejecimiento activo y por implementar “las medidas 5.0 y aplicar las nuevas tecnologías” a través del “aumento de la ayuda a domicilio y la teleasistencia gratuita”, y todo ello “en continuo diálogo con el sector”.

No se olvidaba tampoco de la inversión en la nueva residencia de mayores, algo que también destacaba el presidente del PP de Ávila, al subrayar el compromiso de su partido “con hechos y no con palabras, mientras otros critican y no proponen”.