La número 1 del Partido Popular por Zamora y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se reunió con asociaciones de mujeres, en el Teatro Ramos Carrión de la capital zamorana, para explicarlas las medidas que en materia de igualdad va a desarrollar su formación. Al respecto, indicó que son “medidas reales, que apuestan por una igualdad real entre mujeres y hombres y que están avaladas por una gestión, las líneas encaminadas a avanzar hacia la conciliación y la corresponsabilidad”.

En este sentido, hizo referencia al Bono Concilia, puesto en marcha en 2021, para ayudar a las familias con gastos de guardería o cuidadores. “Es básico seguir apostando por una medida de la que se han beneficiado más de 10.000 menores. Queremos seguir mejorando el programa Conciliamos, dar mayores incentivos a mujeres emprendedoras, las que se reincorporan al mercado laboral tras cuidar a hijos o a personas mayores”, añadió.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, respalda la candidatura del PP de Zamora a las Cortes de Castilla y León para el 13F y participa en un acto sectorial de Igualdad con mujeres FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

Además, Isabel Blanco reiteró en que “una de las mayores desigualdades es la violencia de género” y recordó que Castilla y León fue “pionera” en elaborar una ley integral de lucha contra la violencia de género, que “sirvió de base” para el pacto de Estado. “Queremos seguir avanzando en ese sentido. Queremos un texto que contemple las nuevas fórmulas de violencia, como la vicaria, un sistema de lucha basado en la prevención, la atención a las mujeres –y- por eso vamos a hacer un centro de emergencia en cada provincia de la Comunidad, y los servicios sociales”, subrayó.

“Uno de los programas más importantes que tenemos es el de Empresas comprometidas por la igualdad. En Zamora, se incorporó Caja Rural”, destacó la dirigente popular.

Posibles pactos

Por otra parte, la número 1 del PP por Zamora, a pregunta de los periodistas, se refirió a los posibles pactos postelectorales, y al respecto afirmó que “es muy difícil hablar de pactos hoy” y pidió “respeto” hacia “lo que quieran decidir los ciudadanos” en los comicios.

“A mí me gusta respetar la voluntad de los ciudadanos. No sabemos qué va a pasar. El abanico de partidos que se presenta es muy amplio y me parece una falta de respeto hablar hoy de pactos antes de ver lo que pasa el día 13″, señaló. “Nosotros animamos a los ciudadanos a que voten, a que vayan a las urnas y a que confíen en el Partido Popular con esa mayoría suficientemente amplia para poder desarrollar esas mil medidas que llevamos en nuestro programa electoral”, añadió.

En este contexto, Isabel Blanco señaló que siempre han defendido la necesidad de una “mayoría suficientemente amplia para poder poner en marcha todos estos programas y líneas”. “Eso es lo que pedimos a los ciudadanos de Zamora y de Castilla y León, que se movilicen para conseguir esa mayoría”, dijo.

Respecto a la posibilidad de una repetición de las elecciones autonómicas, en el supuesto de que se materializaran los augurios de algunos sondeos, la candidata insistió en que “vamos a esperar, a ver qué pasa el 13 de febrero y no vamos a hacer elucubraciones sobre quién saca escaño, quién no saca escaño y qué podría pasar” y sentenció: “respetemos lo que quieran decidir los ciudadanos”.

En el acto también participó la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien instó a Correos a “dejar de buscar hacer negocio y obtener ingresos de un problema grave que tiene que resolver la sociedad española”, en alusión a una medida para facilitar el acceso a servicios financieros y compensar las dificultades de vivir en el mundo rural. “Lo que nos hemos encontrado es que allí donde hay una necesidad, el Partido Socialista encuentra un negocio. Les instamos a que tengan en cuenta las iniciativas que el PP ha puesto en marcha, que ha registrado como proposiciones no de Ley para que sea la propia empresa de Correos quien ponga los locales, los cajeros y, evidentemente, no cobre por un servicio que pretende igualar a los españoles en el acceso a los servicios que no tiene el medio rural”, expuso.

“Frente a la puesta en disposición desde Correos de establecimientos, de personal, de lo que sea necesario para corregir esa falta de acceso a los servicios financieros, lo que ha hecho el presidente de Correos es buscar hacer caja. Que los municipios pongan a disposición de Correos locales, que paguen 850 euros al mes por el cajero y que, además, esto tenga una duración de 60 meses”, apuntó.

En cuanto a los comicios, Cuca Gamarra afirmó que “es una campaña electoral decisiva para todos los ciudadanos de Castilla y León y para todas las mujeres de Castilla y León”, recalcó. “Me gustaría empezar esta intervención agradeciendo la labor que han desarrollado los sanitarios en Castilla y León durante toda esta pandemia. Si hablamos, además, de la profesión sanitaria, es hablar de una profesión muy feminizada y donde la mujer tiene un papel especial”, indicó

En este sentido, destacó “cómo, desde la vocación, han dado lo mejor de sí mismos durante estos dos últimos años” y el “agradecimiento” del PP por “anteponer cuidarnos a todos a su propia salud y sus propias familias” y criticó al PSOE por “utilizar y salir a la calle a tensar todavía más la situación en vez de arrimar el hombro y buscar cómo podían contribuir a todo ello”.

Gamarra, quien aseguró que “decir mujer, en política, es decir Partido Popular de Zamora”, hizo hincapié en la “gente solvente” que presenta su formación política a los comicios. “Gente preparada, donde las mujeres están muy presentes y, además, lideran esa candidatura. Al frente de ella está Isabel, una mujer con la que he tenido la suerte de trabajar durante estos años. Solo le ha movido buscar, en momentos muy complicados, cómo hacer más fácil la vida de todos los ciudadanos de Castilla y León, garantizar que sus derechos siguieran creciendo y proteger de una manera muy especial a las mujeres”, enumeró.

“Ayer, Carmen Calvo animaba a que los hombres se fueran de los actos en los que no hubiera mujeres. Pues yo animo a todos esos hombres que vengan al Partido Popular, que aquí van a encontrar mujeres en la primera línea, capacitadas y que están buscando cómo hacer una sociedad cada día más igualitaria, donde los derechos de los hombres y de las mujeres sean los mismos pero que, además, lo sean de una manera efectiva y que lo sean con políticas concretas”, rubricó.

Cuca Gamarra aludió a la búsqueda de soluciones para los “grandes retos” a los que se enfrenta Castilla y León, según destacó Isabel Blanco en su intervención, y consideró que, “van a seguir impulsando con Fernández Mañueco” al frente del Gobierno autonómico.

De esta forma, aludió a la Ley de Violencia de Género, “que quiere avanzar en algo que está frustrando a la sociedad española y es la violencia vicaria, la más cruel a la que se puede someter a una mujer, que es hacerle daño a través del daño a sus hijos”, y a las políticas de conciliación “para que las mujeres sí podamos tener de manera efectiva la igualdad de oportunidades”, informa Ical.

Además destacó la gratuidad hasta tres años, el programa Crecemos, “que lidera” la candidata del Partido Popular en Zamora, y que significa que el medio rural “tiene las mismas oportunidades” que el urbano. “Hoy vamos a poder hablar de todas las políticas que se están desarrollando y que el Partido Popular está impulsando en Castilla y León y que quiere también impulsar en España a través del proyecto de Pablo Casado”, reiteró.

“Frente a eso, tenemos una política del Partido Socialista que recorta derechos a las mujeres. El primer derecho que recortó Pedro Sánchez a los españoles fue a las mueres pensionistas. Hay una brecha salarial, sí, pero también hay una brecha en las pensiones. Porque nuestras madres no pudieron trabajar mientras nos criaban. Y ahí se puso en marcha, y lo puso el Partido Popular, un complemento a la maternidad en las pensiones de las mujeres para corregir esa diferencia”, señaló.

La portavoz popular en el Congreso acusó a Pedro Sánchez de “recortar” el complemento a la maternidad “hasta en un 70 por ciento para muchísimas mujeres” de Castilla y León. “Frente a esos recortes de derechos que, al final, llevan a agudizar las diferencias entre hombres y mujeres y, fundamentalmente, en las viudas, el Partido Popular impulsa medidas que corrigen esas diferencias para avanzar en la igualdad”, insistió.

“Eso es lo que se juegan los ciudadanos de Castilla y León. Unas políticas como las de Fernández Mañueco que creen en la mujer, ponen a la mujer al frente de la política y corrigen esas desigualdades con políticas que funcionan como las de conciliación”, concluyó.