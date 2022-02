Tudanca cree que Mañueco aprovechará la crisis del PP para pactar con Vox, como “tenía decidido”

El secretario general del PSOE en Castilla y León (PSOECyL), Luis Tudanca, consideró hoy que Alfonso Fernández Mañueco aprovechará la crisis en el Partido Popular para pactar con Vox como “tenía decidido” y defendió la disposición de su partido a facilitar la investidura con la única condición de un cordón sanitario a la extrema derecha.

“Mañueco tenía decidido pactar con Vox pasara lo que pasara”, opinó Tudanca en una entrevista en el programa ‘La hora de la 1′ en la que explicó, como hiciera ayer en una rueda de prensa en la sede de las Cortes, el contenido de la reunión con el candidato del PP a la Presidencia de la Junta.

Tras asegurar que no se alegra de la situación que vive el PP, “un partido moderado y sensato en otro tiempo que se ha deslizado por una pendiente que no es buena”, se mostró convencido de que, ante ello, “el señor Mañueco lo aprovecha y lo hará pactando con Vox”, ya que consideró que para los ‘populares’ no es “un dilema ético ni político, sino solo de poder”.

Tudanca, que se confesó “sorprendido” de cómo terminó la reunión, en referencia a que su mención a la palabra corrupción motivara que Fernández Mañueco dejara la mesa a los quince minutos de sentarse, afirmó que fueron con “la mejor intención” ante un escenario que ha situado a Vox como una fuerza decisiva en la formación de Gobierno en Castilla y León.

Así, manifestó que le repitió al líder popular que el PSOE está dispuesto a anteponer los intereses generales a cualquier otro partidista, pero a la vez expresó su convencimiento de que “no quieren” y “la sospecha de que quiere llegar al Gobierno a cualquier precio aprovechando el vacío de poder del PP”.

Tudanca (PSOE): "Yo no he hablado de puestos o cargos (con Mañueco) como hablaron con Cs o como están haciendo con Vox. Solo he pedido que pongan un cordón sanitario a Vox" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHLuisTudanca pic.twitter.com/uRowou1YMZ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 22, 2022

El dirigente socialista señaló que él no habló en la reunión de cargos y que solo le pidió un cordón sanitario para Vox, pero también sostuvo que “tenía claro” que el PP no iba a aceptar esa condición de mínimos porque, en su opinión, ha normalizado que Vox entre en el Gobierno.

Tudanca respondió a Fernández Mañueco que son conscientes del resultado electoral obtenido en las pasadas elecciones en las que no han sido capaces de tener el apoyo para una mayoría alternativa y estimó que la fragmentación del voto localista en León y Soria les ha perjudicado y es el trabajo que a partir de ahora tienen que hacer, que se les vea “útiles” en esos territorios. “Vamos a hacer nuestro trabajo con responsabilidad y lealtad a Castilla y León”, aseveró.