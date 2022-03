Estas son las consecuencias de no llevar el cinturón de seguridad o arnés y que las series no te muestran

“Si se produce un impacto en un coche que va a 50km/h, y hay un niño/a que lleva sólo el cinturón de seguridad en la región abdominal, las lesiones de aceleración y deceleración serán potencialmente mortales para el menor”, alerta José María Arévalo La Calle, presidente de la Sociedad Española de Atención al Paciente Crítico (SEAPC).

“Como consecuencia de la aceleración e impacto contra el asiento delantero, en este caso los menores, pueden presentar traumatismo craneal severo con hematomas o hemorragias cerebrales graves, traumatismo torácico con neumotórax, hemotórax y fracturas costales, abdominal con hemoperitoneo y desgarros hepáticos y fracturas importantes con compromiso circulatorio de miembros superiores e inferiores”, añade José María Arévalo La Calle.

“Respecto a la desaceleración, estos niños y niñas, pueden presentar a nivel torácico: rotura aórtica, desgarros cardiacos y traqueobronquial, abdominal: lesión interna de órganos abdominales rotura de diafragma y columna vertebral: fracturas vertebrales y afectación medular”, concluye La Calle

Todas estas lesiones de las que habla el Dr. La Calle, son las que podría haber sufrido la hija de Georgina, (“Soy Georgina” de Netflix), que solo llevaba el cinturón en el abdomen, si el vehículo donde iban rodando, tiene un impacto o un frenazo a la velocidad de 50km/h”, añaden desde Rivekids.

Un simple frenado puede causar lesiones severas en un niño si no usa bien el arnés

Así, las lesiones de un niño que lleva sólo el cinturón de seguridad en región abdominal ante una frenada de emergencia, de 50 km/h a 0, serían las siguientes, según nos explican desde la Sociedad Española de Atención al Paciente Crítico (SEAPC):

· Al realizar una frenada de emergencia, los niños que no usen bien los sistemas de seguridad, pueden presentar lesiones a nivel torácico: rotura aórtica, desgarros cardiacos y traqueobronquial, abdominal: lesión interna de órganos abdominales rotura de diafragma y columna vertebral: fracturas vertebrales y afectación medular”. Factores como la violencia de la frenada, la distancia al reposacabezas delantero, las posibles pantallas en el asiento delantero, o la edad y desarrollo físico del menor, van a condicionar la severidad de sus lesiones.

En este sentido, José María Arévalo La Calle, nos recuerda que, “si un menor no hace un correcto uso de su elemento de seguridad como el cinturón para adultos o el arnés, incluso en una frenada de emergencia, pueden tener lesiones muy graves y en consecuencia hay que considerarlos siempre como pacientes con trauma potencialmente grave”.

Uno de cada cuatro ocupantes muere por no llevar cinturón de seguridad

Según los datos que ofrece la DGT, desde el 2015 al 2021, hay un 23 por ciento de personas fallecidas, de media, por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Como explica el experto en seguridad vial, José Lagunar, “es un dato que en los últimos 7 años no ha bajado, algo muy preocupante, porque es como si estuviera instalada la idea de que, en un accidente, si hay cuatro ocupantes, uno va a fallecer por no llevar el cinturón”. En 2020 ese porcentaje llegó al 26 por ciento, descendió a la media del 23 por ciento en 2021, y en lo que llevamos de año ha vuelto a subir por encima de la media, con un 24 por ciento, informa Rivekids.

“A estos datos hay que añadir que la DGT dispone de un porcentaje de fallecidos donde la propia DGT asume que no saben si llevaban o no el cinturón de seguridad, un dato inquietante, que en lo que llevamos de 2022 asciende a un total del 30% de los accidentes”, subraya el director general de Rivekids. “A esto hay que añadir, prosigue Lagunar, que en febrero de 2022 no llevaban puesto el cinturón de seguridad el 30% de los fallecidos en las carreteras.

Una mala influencia para la seguridad vial

Rivekids lleva unos meses analizando el nivel de cumplimiento de las normas de seguridad vial en las principales series de entretenimiento de las plataformas: Amazon Prime Video, Netflix y HBO, y así como en el documental, “Soy Georgina” de Netflix, llegando a la conclusión que, la gran mayoría de las series auditadas (82,9 por ciento) contienen una infracción de tráfico o una conducta temeraria o de riesgo relacionada con la seguridad vial, donde el 61 por ciento de las infracciones de tráfico estaban relacionadas con la ausencia de uso del cinturón de seguridad.

“Estas plataformas que empezaron a operar en España hace aproximadamente 5 años, no están siendo una buena influencia en seguridad vial, nuestra reciente auditoría lo confirma. En particular, están mostrado, de forma muy peligrosa, que no llevar el cinturón de seguridad es algo “guay” (cool) y que ¡no pasa nada!, dentro del concepto y del relato ficcionado de que, protegerse o llevar elemento de seguridad en un coche, es de “pringados”. La DGT ya no incide tanto en estas campañas de alerta o prevención, sumada a esta mala socialización en las series, arrojan los datos de la elevada mortalidad por no llevar puesto el cinturón de seguridad, que no bajan del 23 por ciento en siete años, alerta José Lagunar, director general de Rivekids y experto en seguridad vial.