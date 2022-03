Los usuarios de Alta Velocidad urgen a la Junta el descuento del 25% para los que trabajan en Madrid

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León urge al Gobierno regional a poner en marcha el descuento del 25 por ciento del billete del AVE que prometió en junio pasado para aquellos castellanos y leoneses que viven en la Comunidad pero trabajan fuera y especialmente en Madrid, a quienes va orientada esta medida en su mayoría.

“La tienen que poner en marcha de forma inmediata. Estamos en marzo. Llueve sobre mojado. Entiendo que la Junta debe poner de forma inmediata esta medida para que sea sostenible a nivel social”, señalaba el presidente de la Asociación, Carlos Perfecto, durante su intervención en un foro sobre las ‘Cercanías del siglo XXI’, impulsado por el CES, presentado por su presidente, Enrique Cabero.

“Hubo gente que se pensó volver en septiembre desde Madrid, por el inicio de curso de los escolares y los organigramas internos para el teletrabajo en las empresas, pero perdimos esta oportunidad, porque la ayuda no ha llegado. Ojalá llegue cuanto antes”, apuntaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Perfecto aseguraba que la alta velocidad puede asentar población y que es una posibilidad real por estar muy cerca al mayor polo empresarial, que es Madrid”. Si bien, advertía de que Castilla y León es el principal exportador de talento a la capital de España y que por eso hay que retenerlo”.

Asimismo, se refería a otras ciudades que no son Valladolid y Segovia, el corredor más antiguo del AVE en la Comunidad, como Palencia, León, Salamanca o Zamora, que cuentan con alta velocidad pero no con la declaración de obligación de servicio público. “Eso hace que los palentinos paguen unas tarifas de un 40 por ciento por encima de los vallisoletanos que trabajan en Madrid, cuando están a 15 minutos de diferencia horaria”, lamentaba

Por todo ello, reclamaba a la Junta que lidere una estrategia común de precios que “presione” al Ministerio de Transportes “para dar un trato homogéneo, en función del número de kilómetros, a todas las provincias de la Comunidad”. Al respecto, durante la ponencia, planteaba el ejemplo de Puertollano y Ciudad Real, que “sí gozan de estas tarifas”.

E insistía en el poco aprovechamiento de las líneas de alta velocidad, del que España es líder en el marco de los países del mundo occidental, pero ocupa la cola en niveles de uso, muy alejados de Alemania y Francia, que “quintuplican” a España.

El representante del colectivo avanzó que una vez se conforme el Gobierno de Castilla y León, y al día siguiente el consejero de Fomento “tendrá una petición” de reunión de la Asociación. “Pedimos, como ciudadanos, que el político se anticipe, no que haya que llamar a la puerta”, sentenciaba Perfecto, por lo que urgía de nuevo a la Junta que “cumpla lo prometido, y que estaba recogido en el programa electoral del PP”. En todo caso, advertía de que tiene que ser “una medida viva, no un cheque que se dé un año y ya está, sino que que se revise y siga creciendo año a año”.

Por último, denunció que a pesar del anuncio de la recuperación de los servicios ferroviarios por parte de Renfe, esto no se ha llevado a cabo, a excepción de la línea Madrid-Segovia-Valladolid. “Salamanca tiene una situación penosa. Tarda tres horas en ir a Madrid, porque no se han recuperado las cuatro frecuencias anteriores a la pandemia. También Palencia, León y Ponferrada”, criticó, para señalar que es necesaria una estrategia que “depende de lo que luche el político desde aquí hacia el Estado y luego ver qué nos dan”. “El Covid no puede ser la justificación para quitar viajeros, porque es un servicio público”, remarcó.

Alta velocidad, cercanías del S.XXI

Enrique Cabero, por su parte, aseguraba que el Consejo Económico y Social de Castilla y León trabaja en medidas sobre “fijación de población y reto demográfico” tanto en el informe anual como en otros documentos y rememoraba que con la asociación de usuarios de Alta Velocidad mantuvo su primera reunión tras tomar posesión. “Estudian los temas en profundidad, justifican de manera solvente sus explicaciones y peticiones y hacen propuestas serias al servicio de la Comunidad”, decía Cabero.

“A veces se perciben las infraestructuras de este tipo con la pérdida de población y nosotros hacemos una relectura contraria sobre las posibilidades de tener una red de AVE como la actual para utilizarlo como vehículo de fijación de población, como elemento de lucha contra la despoblación”, apuntaba.

Por ello, subrayaba que la alta velocidad “entendida como un sistema de cercanías del siglo XXI”, puede evitar ese traslado de población y que ésta se asiente en Castilla y León para desarrollar su proyecto vital en la Comunidad.