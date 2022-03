Nueve años de cárcel por golpear a un hombre con una copa en la cabeza en Valladolid

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que condenó a un hombre a nueve años de prisión por un asesinato en grado de tentativa, cometido al golpear a otro con una copa en la cabeza.

La resolución de la Audiencia ahora ratificada estableció como hechos probados que el procesado se dirigió a la víctima con las manos extendidas y portando en la mano derecha una copa, según la sentencia facilitada por fuentes del TSJCyL.

Inopinadamente, con ánimo de acabar con la vida de la víctima, que no tuvo oportunidad alguna de defensa, el procesado le asestó con la copa un golpe en la parte lateral derecha de la cabeza, la copa estalló y le ocasionó traumatismo en la base del cráneo, en lado derecho, con hemorragia aguda severa y shock hemorrágico.

El agredido recibió asistencia en el Hospital Clínico de Valladolid y sufrió tres días de perjuicio muy grave, veinte días de perjuicio grave y 342 de perjuicio moderado, además de secuelas, entre ellas parálisis del nervio facial.

Las lesiones comprometieron su vida, si no hubiera habido intervención quirúrgica hubiera fallecido y son lesiones mortales de necesidad de no haber mediado intervención médica, argumenta la sentencia.

Ante estos hechos, la Audiencia condenó al acusado por un delito de asesinato en grado de tentativa a nueve años de prisión y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros del perjudicado, así como a su domicilio y lugar de trabajo, durante diez años, periodo en el que tampoco podrá comunicarse con él por cualquier medio.