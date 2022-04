Fernández Mañueco pide a su nuevo equipo “pleno rendimiento desde ya” y “que el ruido no nos desvíe”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha demandado este a sus “consejeros y consejeras” que funcionen desde ya “a pleno rendimiento” y que lo hagan sin que “el ruido” que cree que “se intenta generar” les “desvíe de lo importante: servir a las personas”.

Justo al final de su discurso en el acto de toma de posesión del vicepresidente y los miembros de su nuevo gabinete tras la coalición entre el PP y Vox, desarrollado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Mañueco ha apelado a la “valía, el coraje y la capacidad” de los consejeros para formar “equipos sólidos” que les permitan afrontar con inmediatez los problemas actuales vinculados a la pandemia que todavía “colea”, la crisis económica y los retos de futuro.

“Que vean en nosotros el rostro de la ilusión, la esperanza y el optimismo”, afirmó el presidente de la Junta, que recordó que aun “colea” la pandemia y existen unas dificultades económicas que hay que afrontar, por lo que subrayó que mañana mismo el Consejo de Gobierno aprobará un plan anticrisis dotado con 400 millones.

Alfonso Fernández Mañueco se saluda con el vicepresidente Juan García-Gallardo FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Un acto donde el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y los otros diez consejeros que integran el primer gabinete de coalición de PP y Vox juraron sus cargos.

Todos ellos utilizaron la fórmula protocolaria para jurar por sus conciencias y honor cumplir fielmente sus obligaciones, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Además, se adhirieron al Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Junta de Castilla y León.

De esta misma forma lo hicieron el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero; el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo; el titular de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones; el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la responsable de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral; el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas; el de Sanidad, Alejandro Vázquez; la de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la de Educación, Rocío Lucas, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.

Mañueco ensalza a Ibáñez

Durante su intervención, Fernández Mañueco no se olvidó del que ha sido hasta la fecha el exconsejero Ángel Ibáñez, al que ha ensalzado por su trabajo. “No es un hasta siempre, es un hasta un no se sabe cuándo. El futuro no está escrito” y ha destacado su “cursus honorum” y que continuará desempeñando responsabilidades muy importantes dentro del ámbito parlamentario.