La relación epistolar de Unamuno con seiscientas escritoras e intelectuales

“Bajo pluma de mujer. La correspondencia femenina de Unamuno”, es el título de una interesante exposición que puede verse desde hoy y hasta el próximo 29 de mayo en La Casa Revilla de Valladolid, en la que el visitante podrá conocer más cerca al ex rector de la Universidad de Salamanca a través de la abundante correspondencia que mantuvo a lo largo de su vida con mujeres intelectuales y escritoras.

Este proyecto expositivo se basa en la investigación emprendida por la Universidad de Salamanca en torno a una extensa selección de cartas enviadas al escritor vasco en el primer tercio del siglo XX, que se encuentran depositadas en la Casa Museo Unamuno de Salamanca.

Maribel Rodríguez Fidalgo, Adriana Paíno y Ana Chaguaceda son las comisarias de este nuevo montaje, que integra un material testimonial de gran valor y riqueza, desconocido hasta la fecha, como es el del papel de las mujeres en esa época, los cambios que experimenta la sociedad, una aproximación a los líderes culturales y políticos del momento y la multitud de inquietudes vitales que todas ellas quieren compartir con el célebre pensador.

Presentación de 'Bajo la Pluma de Mujer' en La Casa de Revilla. ALICIA VILLAR 22/04/2022 FOTO: ALICIA VILLAR ALICIA VILLAR

La muestra integra una colección de dibujos, postales, fotografías, telegramas, telefonemas, tarjetas postales y de presentación que también hicieron llegar al famoso escritor mujeres desde diversas partes del mundo. Además, permite conocer una sección de objetos y distintos materiales del universo que rodeó al escritor, como reproducciones de las epístolas, manuscritos, papiroflexia, fotografías y recortes de prensa de la época que guardan relación con la correspondencia femenina. Completa la exposición un vídeo documental y una experiencia inmersiva relacionada con la temática de las cartas y su destinatario.

El corpus epistolar femenino lo componen las cartas de más de 600 mujeres, entre las que se han seleccionado para los paneles expositivos nombres tan conocidos como Carmen de Burgos, Enriqueta Carbonell, Concha Espina, Carmen Conde Abellán, María Luisa García-Dorado Seirullo, Lola Membrives, María de Maeztu, Margarita Xirgu, Emilia Pardo Bazán, Concepción del Valle-Inclán, Gabriela Mistral, Sofía Casanova, Matilde Brandau, Eugenia Astur, Magda Donato, Margarita Ferreras, Ángela Barco, Josefina de la Serna, Mariblanca Sabas Aloma, Renée Lafont y Regina Lamo de O’Neill.

En la exposición también conviven las confesiones, como la de la escritora Emilia Pardo Bazán que afirma que “por el menor resquicio me ponen que no tiene el diablo por donde cogerme”, o peticiones desesperadas, como la de Enriqueta Carbonel, esposa del pastor anglicano Atilano Coco, amigo íntimo de Unamuno y fusilado en 1936.

En las misivas también se pueden leer halagos, como el de la pionera del periodismo Carmen de Burgos (Colombine) que le propone participar en la elaboración de un almanaque o el de la escritora Carmen Conde Abellán, que le ofrece leer su poemario “Brocal”, pero también rechazos como el de la actriz Margarita Xirgú, que se disculpa por no poder representar “Fedra” con su compañía

Es un conjunto de más de 1.200 cartas escritas a mano y máquina, y decenas de objetos personales, a los que se suma una visita a través de gafas de realidad virtual a la Casa-Museo del filósofo en Salamanca.

Exposición 'Bajo pluma de mujer. La correspondencia femenina de Unamuno' en la Casa Revilla de Valladolid FOTO: IVÁN TOMÉ EFE

La muestra recoge una veintena de paneles que ofrecen perfiles de estas mujeres y reproducen algunas de las cartas más significativas

En la organización de la muestra colaboran la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Valladolid.