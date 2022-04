La sexta lectura de los Decreta de León mantiene su carácter reivindicativo

“León no está muy bien, hay que recordarlo, y no hay ninguna razón para que no esté bien. León necesita poder político, que no lo tiene y lleva muchos años sin tener poder político en España. Se ejerce desde otras provincias y eso no es bueno para León, como está demostrado”. Es la afirmación que hizo hoy el escritor Juan Pedro Aparicio en el acto de lectura de los Decreta, el documento que da testimonio de que la ciudad acogió en 1188 unas Cortes convocadas por Alfonso IX en las que la plebe participó, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos en pueblos y ciudades.

La cita, que reunió a una treintena de representantes de distintos ámbitos de la sociedad, con especial presencia del mundo cultural, recuerda que esas Cortes convirtieron a León en la primera sede del parlamentarismo europeo, según lo avaló la Unesco al declarar los Decreta como ‘Memoria del Mundo’ y elemento justificativo de un hecho “relevante para la Humanidad”. Para difundir y avivar la relevancia de ese documento nació la asociación Amigos de los Decreta, presidida el escritor Juan Pedro Aparicio, que reconoció hoy el carácter reivindicativo de la cita.

El escritor Juan Pedro Aparicio durante la lectura FOTO: Peio García/Ical Agencia ICAL

“Si los leoneses y los españoles no hemos sabido dar valor a lo nuestro, teníamos que hacérnoslo mirar. Algo estamos haciendo mal. Si fuéramos franceses o ingleses se nos reconocería haber sido inspiradores de otras legislaciones, porque esta es la primera y cuando la comparas con la inglesa, que es un reparto de poder entre el rey y los nobles en el que no interviene el pueblo para nada”, subrayó.

Aparicio recalcó que la lectura, que cumplió su sexta edición y que se llevó a cabo delante de la Puerta del Perdón Real Basílica de San Isidoro, pretende “despertar un poco la conciencia leonesa de que hemos hecho muchas cosas que no se nos han reconocido, que no nos hemos creído hasta que no lo ha dicho alguien de fuera” y también ser “un testimonio de compromiso y una reivindicación democrática”.

“Pedimos más poder político y más democracia para León” recalco antes del inicio del acto en el que participó, como lector, el alcalde de la capital, José Antonio Diez, que recibió la ovación del público cuando fue aludido por Aparicio.