Copper guía al Perfumerías a su octava Liga

Una extraordinaria actuación de la alero Kahleah Copper condujo este jueves al Perfumerías Avenida a la victoria y a conquistar su octavo titulo de la Liga Femenina en la cancha de un Valencia Basket voluntarioso, irregular en su acierto y negado en los tiros libres aunque, ante el cansancio de la estadounidense, al final fueron sus compañeras las que amarraron el triunfo (62-67).

Arrancó el encuentro con un Perfumerías Avenida atrevido e inspirado pero el ambientazo de la Fonteta y la labor de Bec Allen en los dos lados de la pista permitió al Valencia equilibrar la balanza y llegar a ponerse por delante al sumar la australiana nueve puntos casi seguidos. Pero fue un espejismo porque tres tiros abiertos de Copper permitieron al equipo salmantino superar ese arreón local y retomar el control del juego (15-19, m.10).

Esa buena puntería en el tiro exterior (anotó cuatro de sus diez primeros triples y otros tiros lejanos), mantuvo tranquilo al Perfumerías. En cambio, los fallos del Valencia empezaron a hacer mella en la confianza local al mismo tiempo que permitía a las visitantes cerrar su defensa (22-38, m.18).

Trató Rubén Burgos de cambiar el guion del encuentro con un tiempo muerto pero con sus jugadoras atenazadas por los nervios y sin ningún acierto en el tiro (dos de doce entre triples y tiros libres), tuvo que esperar al último minuto para con una defensa zonal y un tiro de Allen minimizar daños (27-38, m.20).

Un triple de Celeste Trahan-Davies inauguró el marcador en el tercer cuarto y al Valencia le cambió el ánimo. Con la estadounidense de estilete, firmó un parcial de 9-0 que obligó a Roberto Íñiguez a parar el encuentro (36-39, m.24).

Su tiempo muerto y un par de acciones de Copper dieron aire al Perfumerías pero el Valencia ya había vuelto al choque (42-43, m. 27).Una canasta de Marie Gülich completó la remontada e hizo estallar la Fonteta pero Copper no dejó que el Perfumerías se derrumbara y le devolvió el mando. Extenuada, la estadounidense se fue al banquillo y de ahí al vestuario unos instantes.

Sus compañeras le dieron unos minutos más de tregua pero, a falta de siete minutos, Íñiguez volvió a recurrir a ella y a Silvia Domínguez para acompañar a Salmuelson y Fasoula, que estaban tirando del equipo.Otra vez Trahan-Davis contagió al equipo local de su fe pero aunque Allen y Cristina Ouviña mantuvieron el marcador apretado.

Las de Salamanca mantuvieron la calma hasta que pudieron pero el ímpetu local le permitió tener dos tiros para empatar el choque que no acertaron y dos tiros libres de Leo Rodríguez sentenciaron el partido y la Liga.

El entrenador del Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, se mostró muy contento por el título de la Liga Femenina conquistado por su equipo y alabó el liderazgo de la alero Kahleah Copper. ”Es una competidora nada y esto va de competidoras y en estos partidos las competidoras salen. Ha estado vomitando en el banquillo al final. La sigo hace cuatro o cinco años, cuando hable al club de ella hace dos años no sabían quién era”, señaló en la rueda de prensa posterior.

Íñiguez desveló que Copper no tiene claro volver a jugar en Europa pero que si lo hace Salamanca tiene muchas opciones de poder contar con ella y desveló la conversación que tuvieron al acabar el choque ”Me dijo: ‘Coach’ casi seguro no voy a jugar en Europa pero si juego, jugaré para ti. Dime que dinero tienes y me lo pienso’. Yo le he dicho que estoy muy orgulloso de ser su entrenador”, explicó Íñiguez, que dio por hecho que Hof dejará el equipo.

”Hemos ganado a un equipo que su primera plantilla tiene el doble de presupuesto. La obligación era del Valencia”, recalcó Íñiguez, que le dio la enhorabuena al club de la Fonteta por el ambiente. ”Lo justo es darle la enhorabuena al Valencia por el ambiente. Ha sido una fiesta y es muy importante que esto pase más. Es una victoria del baloncesto. Yo prefiero jugar con este ambiente aunque sea en contra”, apuntó.

”Ha sido un partido cerrado, han vuelto en la segunda parte. Ha sido un final cerrado y esa pequeña diferencia que hemos tenido la hemos sabido guardar y ha sido una losa para ellas”, apuntó.

- Ficha técnica:

62.- Valencia Basket (15+12+17+18): Ouviña (8), Casas (2), Allen (20), Carrera (4), Gülich (6) -cinco titular- Germán (-), Gómez (-), Segura (-), Salvadores (-), Romero (4), Trahan-Davis (18) y Contell ().67.

Perfumerías Avenida (19+19+9+20): Domínguez (5), Copper (20), Karlie Samuelson (8), Katie Lou Samuelson (10), Hof (7) -cinco titular-, Leo Rodríguez (2), Cazorla (2), Elonu (5), Vilaró (-) y Fasoula (8).

Árbitros: García León, Lema y Checa. Eliminaron por faltas a la local Gülich (m.40).

Incidencias: segundo partido de la final de la Liga Femenina disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 5.937 espectadores.