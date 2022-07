Leonor de Borbón elige una firma de moda con raíces abulenses

Tras un año estudiando en Gales, la Princesa Leonor de Borbón está de vacaciones y de regreso en España. De hecho, el pasado fin de semana la joven reapareció junto a sus padres y su hermana en una visita privada y para asistir a un espectáculo de danza. Lo hizo luciendo un vestido camisero de la firma de moda española Dándara que dirige Ángel Burgueño, empresario natural de Horcajo de las Torres (Ávila), que se adentró en el mundo textil de manos de su padre.

El vestido, que se agotó a las pocas horas de que la hija mayor de los Reyes se lo pusiera, tenía un precio de 59,90 euros pero cuando Leonor se lo puso y protagonizó con él varias portadas de la prensa del corazón estaba rebajado a 39,90 euros. Burgueño reconoce que el hecho de que la princesa haya elegido un vestido de su firma supone “una importante repercusión a nivel de comunicación y publicidad”, que se ha notado en “un mayor tráfico en la página web” de la marca y también “en las tiendas”.

Y es que, reconoce Burgueño, “cuando la princesa o la reina se ponen alguna prenda, se agota”. Y sabe bien de lo que habla porque hace unas semanas la Reina Letizia lució un vestido de su otra marca, And Me Unlimited, que no solo se agotó sino que “generó preventa” de modo que muchas clientas quedaron a la espera de que el modelo se repusiera para poder adquirirlo.

Cuenta el empresario horcajano que tanto en el caso del vestido de la Princesa de Asturias como en el que vistió su madre, ellos ya sabían que la estilista de la Casa Real había adquirido esos modelos de sus marcas pero que desconocían si finalmente alguna de las dos llegarían a ponérselos, con lo que ver a ambas vistiendo prendas de sus firmas ha sido “una ilusión”.

Actualmente Dándara cuenta con 70 tiendas en España, tanto propias como franquiciadas, y con 50 puntos de venta fuera de España.