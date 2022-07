La Junta trabajará por celebrar “Músicos en la Naturaleza 2022″ este mismo año

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acaba de anunciar que la Junta de Castilla y León trabajará para que la edición de “Músicos en la Naturaleza”, que tenía previsto su celebración este sábado en Hoyos del Espino (Ávila), con las actuaciones estelares de C. Tangana y Leiva, entre otros artistas, y que se ha cancelado por los efectos devastadores del fuego en la zona este pasado miércoles, se celebre en próximas fechas, cuando las circunstancias medio ambientales lo permitan y contando también con las fechas más idóneas para que puedan participar los músicos que se tenían previstos.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, ha informado de estos detalles y agradecido a los hosteleros y alcaldes de la zona la responsabilidad mostrada al conocer la decisión de la cancelación del concierto.

Desde la Federación Abulense de Hostelería de CEOE Ávila valoraban esta mañana la decisión adoptada ayer por la Junta de Castilla y León señalando que “la decisión la consideramos totalmente comprensible, dada la situación que está viviendo la provincia de Ávila y de la que somos totalmente conscientes, ya que, durante estos días, además, cientos de hosteleros han trabajado en labores de ayuda a trabajadores y vecinos de localidades afectadas por el incendio suministrando avituallamiento”

“Pero pedimos también comprensión para los trabajadores del sector, y solicitamos a los organizadores, la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, así como a todos los colaborados y patrocinadores, toda la sensibilidad y el máximo esfuerzo para que esta importante cita musical y cultural no pierda su edición 2022 y se trabaje para fijar una fecha más propicia”, destacan.

“Los hosteleros de la zona cuentan con reservas cerradas desde hace semanas, tanto en hoteles y casas rurales como en los restaurantes de los pueblos de la sierra de Gredos y cercanos. Las circunstancias no lo permiten actualmente, pero este evento puede aplazarse a otro momento del año en el que las condiciones climatológicas sean más favorables. De esta manera las pérdidas no serían tan graves para un sector ya de por sí castigado en los últimos años de pandemia, y no solo para él, sino para el resto de sectores y localidades que se benefician del dinamismo generado por este festival desde que se creó”, prosigue esta nota remitida a los medios de comunicación.

El concierto Músicos en la Naturaleza se celebra cada verano desde hace más de diez años y atrae a miles de turistas de toda España y distintos países hasta la provincia de Ávila, por lo que “actúa no solo de dinamizador de la hostelería sino de la economía en general de toda la zona, ya que aumenta el turismo, visibiliza Gredos, crea vínculos culturales y atrae artistas de gran nivel internacional” recuerdan.