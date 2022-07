La meteorología favorece las labores de extinción del fuego de San Juan de la Nava (Ávila)

La meteorología de la pasada madrugada ha favorecido las labores del extinción del incendio que se declaró el domingo en el municipio abulense de San Juan de la Nava (466 habitantes), cuyas llamas llegaron a aproximarse a la cercana localidad de El Barraco.

La Junta de Castilla y León ha informado de esta situación a través de sus redes sociales, señalando que los medios del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), han trabajado para “controlar el perímetro”.

En este sentido, está previsto que los bulldozer traten de “asegurar el perímetro” durante este lunes, mientras que los medios aéreos “operarán en caso de reproducciones”.

En total, durante la pasada madrugada han trabajado en la zona un total de 164 efectivos en este fuego que la Administración autonómica ha declarado de Nivel 2 de peligrosidad en una escala de 0 a 3 por el posible riesgo de personas y bienes.

Además de la docena de medios aéreos que actuaron el domingo, también intervinieron en los trabajos para sofocar las llamas un técnico; 3 agentes medioambientales; 6 cuadrillas helitransportadas; 3 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF); 3 cuadrillas terrestres y 13 autobombas, además de haber solicitado la Junta medios de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Todos estos medios terrestres y aéreos impidieron que las llamas alcanzaran El Barraco (2.000 habitantes).

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, admitió que la complicada situación vivida este domingo hizo que las llamas estuvieran “muy cerca de llegar al casco urbano” de esta localidad abulense, situada a unos 25 kilómetros al sur de la capital.

El director técnico de Extinción, Rodrigo Gandía, reconoció que las llamas se han desatado “con una virulencia muy grande” y con una “fortísima progresión por el viento” que reina en esta zona próxima a la del incendio de Cebreros, que sigue activo tras haber arrasado 4.500 hectáreas.

En este caso, la Junta de Castilla y León mantiene el Nivel 2 de peligrosidad en una escala ascendente de 0 a 3, mientras que en el caso del Cebreros ha rebajado a Nivel 1 ante la favorable evolución del fuego.

Gandía señaló que el fuego de este último incendio surgió de una posible “reactivación” del que el sábado se produjo en la zona de forma intencionada, mientras que Hernández apuntó la posibilidad de que las llamas surgieran de forma intencionada “a pocos metros” del lugar en el que comenzaron el día anterior.

José Francisco Hernández destacó el “cansancio” del operativo desplegado en la zona, que ya venía trabajando desde hace ocho días en el incendio de Cebreros que se avanzó hacia El Hoyo de Pinares, cuyo desalojo se produjo entre el lunes y el jueves.

Zamora

El incendio forestal de nivel 2 de Infocal declarado ayer en Vegalatrave (Zamora) mantiene evacuadas seis localidades de la Tierra de Alba, concretamente, Losacio, Olmillos de Castro y sus anejos Marquiz de Alba y Navianos de Alba, y Losilla y San Pedro de las Cuevas, del municipio de Santa Eufemia del Barco. Asimismo, se encuentran en preaviso de desalojo Santa Eufemia del Barco, Perilla de Castro y la urbanización de La Encomienda. Las personas desalojadas se encuentran en el recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana.

Además, está interrumpido el tráfico ferroviario en la zona y permanecen cortadas las carreteras ZA-902 y ZA-V-2419, en el cruce de Olmillos de Castro, además del camino asfaltado entre Muga de Alba y Losacio, según confirmaron fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

El fuego afectó anoche, en mayor o menor medida, a una decena de casas en la localidad de Losacio. “Unas tocadas y otras, quemadas enteras, además de un par de naves. Eran casas medio abandonadas pero alguna, de gente que se ha ido a Zamora y no han podido y les ha afectado bastante. Incluso a mí, una que estaba a las afueras se ha quemado toda. Pero no puede estar la cosa. Todo lo que se diga es muy poco”, denunció, en declaraciones a la agencia Ical, el alcalde de Losacio, Santiago Campo.

“Los bomberos se marcharon pasadas las tres de la madrugada, se revivieron los fuegos y tuve que llamar otra vez. No entiendo que no quedase un retén. Estoy muy cabreado porque llevamos una semana terrible y, a la hora de la verdad, ves que nadie aparece. Estamos con unos nervios terribles. Ahora las cosas están más tranquilas pero nosotros no. Se ven los fuegos que se reavivan. No podemos estar tranquilos”, añadió.