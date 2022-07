Irlanda protagonista en la próxima edición de la Seminci que homenajeará a Pasolini, Bardem y López Vázquez

Irlanda será el país invitado en la próxima 67 edición de la Semana Internacional de Cine con una retrospectiva que incluirá una selección de su cinematografía a lo largo de las dos últimas décadas, según avanzaban en rueda de prensa este lunes la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, acompañada por el director del festival, Javier Angulo.

Y con motivo de sus centenarios, la cita vallisoletana también rendirá homenajes a los realizadores Pier Paolo Pasolini y Juan Antonio Bardem, así como a actor José Luis López Vázquez.

Un total de 18 largometrajes, cuatro de ellos documentales, y un programa de cortos de animación compuesto por cinco títulos, constituirán esta muestra de cine irlandés del siglo XXI que se completará con la proyección especial de la película Into the West, de Mike Newell, en su 30 aniversario.

La selección de películas de este ciclo, organizado en colaboración con The Irish Film Institute, Culture Ireland y la Embajada de Irlanda en España, cuenta con nombres destacados en la cinematografía irlandesa como Neil Jordan, ganador de un Oscar por The Crying Game (1992) y la Espiga de Oro de SEMINCi con Mona Lisa (1986), y de quien se programara su largometraje Breakfast on Pluto (2005).

También el director, actor, productor y guionista Jim Sheridan, nominado al Oscar en seis ocasiones por Mi pie izquierdo, su debut en 1989; En el nombre del padre, que también logró el Oso de oro en Berlín el año 1993, y la película seleccionada para esta retrospectiva In America (2002), coescrita con dos de sus hijas, Naomi y Kirsten Sheridan, que también forma parte de esta selección con su primer largometraje, Disco Pigs (2001).

Además podrán verse los largometrajes: Adam & Paul (2004), de Lenny Abrahamson, nominado a un Oscar por La habitación; Song for a Raggy Boy (Los niños de San Judas, 2003), segunda película de la directora y guionista Aisling Walsh; la ganadora del Oscar a Mejor canción original y Premio del Público en Sundance, Once (2007), de John Carney, director que logró el Premio SEMINCI Joven en 2017 por Sing Sreet; Helen (2008), thriller dirigido por la pareja de guionistas, productores y directores Christine Molloy y Joe Lawlor; la primera película de Margaret Corkery, Eamon (2009), galardonada en Karlovy Vary; The Fading Light (2009), de Ivan Kavanagh; Mammal (2016), de Rebecca Daly; Rosie (2018), de Paddy Breathnach; Sea Fever (Contagio en alta mar, 2019), de Neasa Hardiman; la comedia negra Redemption of a Rogue (2020), primer largo de Philip Doherty y Bicycle Thieves: Pumped Up (2021), de Conor O’Toole.

Completan la selección los largometrajes documentales: One Million Dubliners (2014), de Aoife Kelleher; The Queen of Ireland (2015), de Conor Horgan; The Farthest (2017), de Emer Reynolds y Song of Granite (2017), de Pat Collins.

También dentro de la semana de cine vallisoletana se inaugurará una exposición homenaje a los 30 años de “Jamón, Jamón” de Bigas Luna, que se podrá ver desde el próximo 22 de octubre en la Sala de Exposiciones Las Francesas

La muestra quiere reflejar la energía artística y personal de Bigas Luna, y en ella se plasmará su experimentación con la imagen a través de fotografías, pinturas, montajes audiovisuales y símbolos que aparecen en la película y que le situaron como un creador polifacético y adelantado a su tiempo.

Entre los objetos que podrán verse en la muestra destacan: los jamones de la pelea final entre los dos protagonistas, los huevos del famoso anuncio de carretera del toro de Osborne, la moto Yamaha de Javier Bardem y la máquina tragaperras en la que se desahogaba, maniquíes con los calzoncillos de Bardem (diseñados por Bigas) y el vestido rojo de Cruz, quizás lo más icónico del film. Y junto a ellos otros mas personales del director y el León de Plata que recibió en el Festival de Venecia como Mejor director en 1992 por la película.

Asimismo, se contemplarán una serie de fotos, en gran formato, que sobre el rodaje hizo el propio Bigas Luna, carteles de la película en diversos idiomas, guiones, pruebas, story boards, bocetos y esquemas argumentales de la película.