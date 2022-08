Ciudad Rodrigo: el mejor escaparate de las artes escénicas de Castilla y León

Quince compañías en el programa oficial y otra en las actividades complementarias integran la amplia representación de Castilla y León en la 25 Feria de Teatro, que se celebrará en Ciudad Rodrigo entre 23 y el 27 de agosto. La selección plasma la variedad de géneros escénicos cultivados en la Comunidad y la rotación de participantes pone de relieve el talento joven castellano y leonés, con la irrupción de proyectos emergentes en las artes escénicas regionales, que estarán representadas en todas las franjas de programación.

La 25 Feria de Teatro de Castilla y León se reivindica como escaparate de la escena regional con un programa en el que la presencia de compañías de Castilla y León supera la de las ediciones anteriores a la pandemia. La media habitual de entorno al 30 por ciento se incrementa ahora hasta superar un tercio de la programación oficial, 15 de las 43 propuestas escénicas del cartel principal, a las que hay que sumar una más en la programación paralela y otras dos en el programa de animación infantil Divierteatro.

En la selección de producciones castellanas y leonesas se impone la variedad de géneros escénicos y la rotación de participantes, ya que casi la mitad de las compañías debutan en la Feria, con lo que se conjugan la veteranía y el talento joven. Siete proyectos emergentes se presentan por primera vez en la cita mirobrigense al lado de otros consagrados, como los únicos programados el pasado año y que repiten presencia: Nao D’Amores, que inaugurará la vigesimoquinta edición con la ‘Numancia’ de Cervantes coproducida con la Compañía Nacional de Teatro Clásico; y Teloncillo, que pondrá en escena su último montaje para niños y niñas, ‘Coser y cantar’.

Esa Gente (‘Blop’), Gata por Liebre (‘Una de cal’), Compañía de Investigación Teatral H el Arte (‘Lo siento, no era yo’); Teatro Consentido (‘Champán por las tetas’), Atrote Teatro (‘Los panes y los peces’), Producciones 4′33′' (’Historia de un invento para contar historias’) y Alúa Teatro (‘El gran Cáliban’) integran la relación de debutantes.

La presencia castellana y leonesa se completará con Miguel de Lucas (‘Hay un mago en ti’), Spasmo (‘La mejor obra de la historia’), Los Absurdos (‘Von Lustig’), La Pequeña Victoria Cen / Miguel Barreto (‘Disculpa si te presento como que no te conozco’), Circk About It (‘Loop’) y Teatro de Poniente (‘El manuscrito de Indias’).

Además de los quince del cartel oficial, las actividades paralelas contarán con otro nombre de la tierra: el de los zamoranos de Baychimo, que aportarán a la Feria de Teatro la instalación poético-sonora ‘Versos que anidan’. El programa de animación teatral infantil Divierteatro también reserva especial protagonismo a compañías de la Comunidad, con la participación Nuevo Fielato y Oscar Escalante. Además, hay otras cuatro seleccionadas con sede en distintos territorios que cuentan con una amplia participación de artistas de Castilla y León, bien en sus elencos o en la dirección.

La variedad de géneros y estilos que caracteriza la programación de la 25 Feria de Teatro de Castilla y León se traslada también a los seleccionados de la Comunidad. Sus propuestas abarcan desde el teatro clásico, de Nao D’Amores y Teatro de Poniente; las dramaturgias contemporáneas de Los Absurdos o Producciones 4′33′'; las nuevas dramaturgias de Gata por Liebre, Atrote Teatro o Compañía de Investigación Teatral H el Arte; el circo de La Pequeña Victoria Cen y Circk About It; la danza de Esa Gente; espectáculos para la primera infancia, con Teloncillo, hasta la magia de Miguel de Lucas. En algunos casos, son trabajos interdisciplinares que entran en varios terrenos creativos.

En total, más de medio centenar de actores y actrices de la Comunidad actuarán en la próxima Feria de Teatro, que en sus 25 ediciones ha programado 392 espectáculos diferentes a cargo de 125 compañías de Castilla y León.

Promoción y difusión

En su vertiente de mercado de artes escénicas, las producciones de Castilla y León adquieren especial protagonismo en las actividades de promoción, con una mesa específica de presentaciones que busca facilitar la contratación por parte de los profesionales asistentes.

También la colaboración con la Feira de Teatro Ibérico repercute en la movilidad de las compañías castellanas y leonesas, ya que propicia la actuación de tres de ellas en el único mercado escénico de Portugal, la Feira de Teatro Ibérico de Fundâo.

La Feria de Teatro de Castilla y León ejerce además como escaparate de la producción regional durante todo el año gracias al catálogo virtual alojado en la web (https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/), que se actualizará este mes de agosto y que en la actualidad facilita información sobre un centenar de compañías.