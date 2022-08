Castilla y León se va de fiesta: Descubre los pueblos más taurinos y su folclore

Más de media España se va de fiesta los próximos días, especialmente la de interior, ya que son miles los pueblos que celebran sus fiestas patronales por la asunción de la Virgen (subida de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo) que además este año cae en lunes, por lo que habrá “Puente” largo para el que no esté de vacaciones.

Unas fiestas que, además, serán especiales ya que, como todas las actividades multitudinarias, han sufrido un parón de dos años por la pandemia, por lo que se esperan unos festejos históricos y especiales por la masiva presencia de gente, y eso a pesar del calor y las altas temperaturas de este verano, también histórico.

Y es que la semana que se avecina desde hoy se presenta especialmente intensa en Castilla y León, con cientos de municipios celebran sus fiestas patronales en honor también a San Roque, un santo querido y venerado en nuestra Comunidad, de quien se dice que protege de enfermedades y salvaguarda los cultivos de tormentas y plagas.

Festejos populares muy arraigados, que inundarán las calles y plazas de decenas de miles de personas con ganas de pasarlo bien y de empaparse de las costumbres de cada localidad, así como de disfrutar de su gastronomía. Porque Castilla y León es una tierra singular en sus tradiciones, llenas de fervor religioso, pero también paganas y festivas. Un lugar de gente hospitalaria, de buen beber y mejor comer, que no deja indiferente a nadie.

Los toros son los principales protagonistas. La esencia de la fiesta en una Comunidad de gran tradición taurina y que cuenta con algunos de los encierros con más solera de España, como Cuéllar y Coca, en Segovia, o el municipio vallisoletano de Peñafiel, que celebra sus fiestas patronales a partir d mañana, aunque ya hoy, en la víspera, se ha previsto un encierro campero que se recupera en la localidad tras más de 40 años sin que se llevaran a cabo.

Los encierros y capeas de Peñafiel son de los más añejos, y su escenario, la Plaza del Coso, un recinto único en España abrazado en lo alto por el castillo medieval, en el que se sueltan toros por dentro y por fuera del ruedo, y donde se celebrarán un festival taurino con David Luguillano, un festival de corte puro y una corrida de rejones, además de un espectáculo taurino cómico. Y es que son miles las personas que se acercan cada año a disfrutar de estos festejos taurinos, pero también a pasar un rato de juerga con el tradicional Pasacalles «El Chúndara».

Un baile amenizado por la banda de música municipal que se celebra los cuatro días de fiesta a las cinco de la tarde desde la Plaza Mayor al coso taurino, y en el que los vecinos lanzan agua a los participantes desde los balcones durante el recorrido.

Los toros son también importantes en otros municipios vallisoletanos como Rueda, Tudela de Duero o Viana de Cega, que también celebran sus fiestas estos días también, con espectaculares encierros por las calles y el campo.

Así como en el municipio burgalés de Roa de Duero y el soriano de El Burgo de Osma, donde los toros son también el alma de la fiesta, con magníficas corridas y novilladas en los que suelen participar algunos de los primeros espadas de nuestro país.

También son fiestas estos días en El Barco de Ávila. Piedralaves y Las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila; en Alcañices, Morales deToro, Villalpando y Galende, en territorio de Zamora; y en Villamuriel de Cerrato, Dueñas, Villalobón o Alar del Rey, en Palencia.

Precisamente en este último municipio se celebra el lunes la Fiesta de las Piraguas, de Interés Nacional, en la que cientos de piragüistas participarán en el Descenso Internacional por un río Pisuerga joven y bravo, y con los márgenes a rebosar de gente.

Una prueba importante por su repercusión deportiva, que contará con 290 palistas que tomarán la salida a las 13:00 horas en el puente de Olleros de Pisuerga, para disputar un recorrido de 17 km hasta la meta en el Puente de las Monjas.

La localidad salmantina de La Alberca, en la Sierra de Francia, acoge una de las fi estas más devotas y arraigadas de la Región, y también de Interés Turístico Nacional. Dos actos las protagonizan: el ofertorio, más religioso, y la loa, más pagano.

Tradicional Pinochada en la localidad soriana de Vinuesa

El primero se celebra para honrar a la Virgen, y, el segundo, un auto sacramental de origen medieval que muestra la lucha entre el bien y el mal. Y el municipio soriano de Vinuesa es también otro de los que cuenta con una tradición curiosa: «La pinochada». Una batalla entre hombres y mujeres que recuerda a un enfrentamiento que mantuvieron hace siglos los visontinos con los de vecinos de Covaleda.

Y en Burgos, concretamente en la localidad de Oña, se celebra el Cronicón de Oña, en el que vecinos de este municipio exhiben desde hace 34 años y de forma colectiva la historia de la Villa, la fundación de su Monasterio, así como acontecimientos referidos a los orígenes de Castilla.