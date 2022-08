Un agosto que España no merece

¿Quién habla de dos países libres , Euskadi y España puede gobernar? ¿El primer ministro de Portugal hablaría de Portugal y el Alentejo como de dos países libres ? Yo creo que no. Quién habla de lo que debe ser la vida sexual de los españoles y de lo que debe ser la de sus hijos avalando a una ministra de su gobierno ¿puede gobernar?

¿El primer ministro de Alemania hablaría de imponer la vida sexual de los alemanes y de sus hijos ? Yo creo que no ( además no querrían ni recordar por repudio de lo que padecieron las imposiciones nazis - nacionalsocialistas ).

Quién habla de que en España no va a haber y además reiterando que “garantizado” falta de suministro energético - y lo dice solo dos semanas antes- y de repente cambia su posición en la nocturnidad de agosto, mientras se enfada con Argelia - suministrador esencial- y por cierto haciendo inviable de golpe la relación empresarial de décadas, y por tanto el quebranto para tantas empresas, trabajadores y familias españolas, sin que se le mueva una pestaña y compra más gas a Rusia en plena guerra.

Quién impone por decreto en agosto medidas excepcionales de ahorro como no ha hecho Europa - ni por decreto y por ahora solo recomendables - sin informe técnico alguno, tal y como hizo con la pandemia, ¿puede gobernar?

Quién no hace sino subir la recaudación por la inflación sin devolverla a los españoles para dedicarla a género, adoctrinamiento de niños y menores, políticas ideológicas, sectarismo variado, más asesores y nuevos departamentos en Moncloa de estrategia política, y repartirla también - que no a educación , sanidad , ayuda a autónomos etc…- , a los que quieren destruir España a cambio de seguir gobernando, ¿puede gobernar España ?El primer ministro portugués y el primer ministro alemán ¿se dedican a esto ? Yo creo que no.

Quién tiene la inflación al 10,3 , a distancia, la más alta de Europa, al igual que pasó con la pandemia, siendo los que menos protección ofrecíamos a los sanitarios y los que más fallecidos teníamos de Europa y del mundo, si, de todo el mundo, en relación a nuestra población, ¿puede gobernar?

¿El primer ministro de Portugal y el primer ministro de Alemania, que hace una bajada de 10.000 millones de euros en impuestos para combatir la inflación, actúan con tal falta de responsabilidad y eficacia, y son tan inhibidos de la realidad y del más mínimo sentido común? Yo creo, evidentemente, que no.

Quién permite que en Cataluña o el País Vasco vaya a poder retenerse y clasificar información policial y vetarla a los jueces, como noticia de las últimas horas en plenas vacaciones. ¿ puede gobernar?¿Al primer ministro de Portugal o al de Alemania se les ocurre que sus regiones puedan tener una especie de centro de inteligencia propio, vetando información a los jueces, para ocultar por ejemplo sus nuevos planes de rebelión como persiguen aquí Cataluña o el País Vasco? Evidentemente, no es imaginable.

A quien le dicen en pleno agosto que se ha portado bien desde otro país, meses después de ceder el Sahara sin dar explicación ni a su gobierno, y en pleno disfrute vacacional en Canarias, le mandan pateras como agradecimiento veraniego y como caramelo añadido el mismo día, de esa declaración envenenada de buen chico , ¿puede gobernar?

¿El primer ministro de Portugal o de Alemania admitirían el chantaje de un tercer país , previa cesión unipersonal de ellos a ese país, sin consultar siquiera a sus consejos de ministros, poniendo en riesgo la política internacional de sus naciones, y en pleno agosto admitirían un agradecimiento de ese país rodeado de nuevo envío de inmigrantes a la fuerza para recordar quien manda?

Quién admite poder ser sede para negociaciones con terroristas de un tercer país cuando ese país ha rechazado por referéndum tenerlas y se ríe cuando le presentan por error como presidente de la Republica de España y como única reacción sonríe, ¿puede gobernar España?

¿Sería esto posible en Portugal o Alemania? Quién desde la jefatura de gobierno exime de culpa - y pretende indultar- , riéndose de la justicia, a personajes importantes de su partido, juzgados y condenados sin paliativos, como delincuentes culpables de la mayor corrupción de la historia de nuestra democracia, ¿ puede gobernar?¿Es imaginable que el primer ministro de Portugal o el Canciller alemán desde su alta responsabilidad en el ejecutivo, quebraran públicamente la justicia y la división de poderes ? De locos …

¿Quién admite en la última semana de este mes estando el de viaje, que su vicepresidenta aliente amenazas desde su puesto de gobierno para revueltas sindicales en contra de los empresarios, fomentando irresponsablemente subidas salariales " más que nunca " y no le destituye ni dice nada , puede gobernar?

¿Cabría en el primer ministro portugués o en el Canciller alemán que su vicepresidente de gobierno le organice tal desaguisado estando ellos en el extranjero y no dijeran nada y no llamaran inmediatamente a la sensatez ante la grave situación que vivimos ?Un relato de hechos. Un agosto presidido por la incompetencia más irresponsable, y de quebranto inadmisible a la democracia. Pero también, de una traición ignominiosa a su nación.