Detrás del 30 por ciento de los casos de fracaso escolar puede haber un problema de visión

Durante estos días están retornando a las aulas miles de escolares de Infantil y Primaria. Uniformes, libros, material esolar pero en muchos casos no se tiene en cuenta la salud visual de los niños, un aspecto importante que no se debe olvidar y que puede condicionar su rendimiento escolar. De hecho, según se destaca desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León, en un 30 por ciento de los casos de fracaso escolar puede haber un problema de visión.

Por ello es muy importante asegurarse de que no existe ningún problema en los ojos de los escolares antes de retomar las clases. La vicedecana de COOOCyL, Ana Belén Cisneros, destaca que los “primeros años de vida son una etapa crítica para el desarrollo visual” y “una buena visión en edades tempranas es imprescindible para el desarrollo social y educacional y clave para potenciar el aprendizaje y el rendimiento durante la etapa escolar y en años posteriores”.

Las cifras están ahí: El 32,6 por ciento de los niños entre 6 y 12 años con bajo rendimiento escolar tienen problemas de visión. El 29 por ciento no ve bien la pizarra y el 44,9 por ciento se cansa al leer.

Entre los problemas visuales no detectados más frecuentes está ambliopía, más conocido como “ojo vago” y que afecta a más de 100.000 niños en España. Más de la mitad de los padres no lo saben y por lo tanto, no buscan tratamiento.

Además de este problema visual existen otros como los defectos refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo), estrabismo o alteraciones de la relación acomodación-convergencia o problemas binoculares, que pueden dificultar la lectura.

Pero, ¿cuáles son las señales que indican que hay algún problema y que nos indican que hay que acudir cuanto antes a un profesional?

- Sentarse con una mala postura

· Acercarse demasiado a los libros, la televisión, la pizarra…

· Cerrar o taparse un ojo

· Quejarse de dolores de cabeza o visión borrosa

· Parpadear más de lo habitual

· Frotarse mucho los ojos

· Fruncir el ceño o guiñar los ojos para fijar la mirada

· Mostrar poca destreza haciendo un deporte, dificultades para pasar la pelota, etc.

¿Qué debemos hacer?

Por ello, desde COOCYL se establece unas sencillas pautas para asegurar una buena salud visual entre los estudiantes que son las siguientes:

1. Se recomienda realizar al menos una revisión visual al año (el inicio del curso escolar es un buen momento). Es la mejor forma de descartar cualquier problema que pueda afectar al rendimiento escolar.

2. Realizar descansos durante el estudio. Es aconsejable descansar cada 20 minutos, pero esto no quiere decir que se deje de estudiar. Simplemente, lo que tiene que hacer el menor es levantar la vista del libro o la pantalla y mirar a algún objeto lejano durante unos 20 segundos.

3. Intentar que adopten una buena postura a la hora de estudiar. Se recomienda evitar torcer la cabeza, mantener una distancia adecuada a los libros y/o pantallas. También se sugiere que el estudio se lleve a cabo en un espacio ordenado, abierto y con luz natural.

4. Tener muy en cuenta la higiene visual. Hay que enseñarles a no tocarse los ojos con las manos sucias y a lavarse muy bien las manos con agua y jabón, para evitar posibles conjuntivitis.