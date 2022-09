El español en defensa de España

Nadie entiende este ataque a la Constitución y a la razón. Nadie entiende este vergonzoso despropósito. En Cataluña no se puede aprender español. No solamente no puede aprenderse sino que los padres de los alumnos de los colegios de Cataluña tienen que ser unos héroes todos los días para defender sus derechos. No solo eso, tienen que aguantar amenazas inadmisibles como al niño de Canet de Mar y a sus padres, amenazas, si, y acosos de corte nazi - nacional socialista-.

No solo eso, ganan sentencias para que al menos se pueda estudiar un ridículo 25 por cierto de español en los colegios y quien rige las instituciones en Cataluña gracias a la Constitución, la incumple, e inventan una ley para buscar un truco legal que impida el cumplimiento de la sentencia... No solamente eso, sino que el partido del presidente del Gobierno - los sensatos del partido despavoridos-, apoya la creación de esa ley y agradar con ello a la Generalidad. No solamente eso, sino que el mismísimo gobierno primero mira a otro lado, y la ministra del ramo tira balones fuera, después manda un ministro para garantizar el catalán y omitir el español (también desjudicializando todo lo ilegal que hace la Generalidad) , de nuevo declaraciones apoyando la ilegalidad desde el gobierno y su presidente, máximo responsable de todo ello, además, callando cómplice de una ilegalidad y de un ataque directo a la Constitución.

Esto es inadmisible en una democracia. Resulta que el gobierno de la nación ayuda a quienes atacan a los niños a sus padres, al español, a la justicia y por tanto a la Constitución y a España y deja tirados y vilipendiados a los niños , sus padres, a la justicia, al español, a la Constitución y a España, que son quienes defienden lo que hay que defender…Mientras, este domingo se ha convocado en Barcelona una gran manifestación de la plataforma Escuela de Todos, a la que nos sumamos desde estas líneas y felicitamos entusiastamente, por el valor que demuestran, en bien de todos los españoles .

Una manifestación que va a tener réplicas en otros puntos de España ya que el problema de no poder hablar español en cualquier punto de España es de todos los españoles. Quienes quieren el mal para España aplican la imposición del idioma como arma estratégica para la independencia y el gobierno acuerda con ellos, cómplice de la traición a nuestra Nación.

No hay palabras para esta situación, situación que solo en una semana se comparte con declaraciones renunciando a Ceuta y Melilla, la destitución de una profesora de música por no tener el título de valenciano, la insistencia de Europa para que se renueve el CGPJ reformando la elección para que sean los jueces los que elijan y evitar la perversa politización que hoy además se persigue desde el gobierno, para simplemente establecer tribunales de justicia y el constitucional de inspiración conscientemente prostituida y bolivariana, con la que acabar con la democracia. Seguimos con las declaraciones exculpatorias desde el gobierno para los condenados de los ERE de Andalucía tras la confirmación del Supremo de la sentencia por prevaricación y malversación, quebrando y despreciando la justicia desde el gobierno, pero también creando una enorme alarma social ante la perspectiva de nuevos indultos.

La presentación de un libro sobre la pandemia con la osadía de ser una loa a una gestión que ha sido desgraciadamente todo lo contrario a lo expuesto. Una tragedia con una enorme responsabilidad del gobierno que no ha asumido y un desprecio inmoral a los fallecidos y a sus familias, al no reconocer los que han sido , y a los que aun siguen muriendo.

La grave afirmación de la ministra de Justicia en el Congreso, dando a entender que los catalanes no son españoles o que Cataluña es una región independiente, o el invento que va en metro y oye solo la preocupación de la renovación del CGPJ…. y ni palabra se le ocurre decir que " oye” acerca de la crisis gravísima …y por supuesto el jefe de gobierno ausente …Solo es todo esto parte de lo ocurrido en la semana…Definitivamente no hay mínima vergüenza ante la delicadísima situación en la que estamos que solo pasaría por unas elecciones urgentes o al menos un pacto extraordinario propiciado por el jefe del gobierno con los partidos que respetan la constitución y la ley previo viraje suyo a la mínima sensatez, responsabilidad y honradez que se le exige a quien preside un gobierno .