El PSOE defiende sus Primarias aunque no las hayan celebrado “por el reconocimiento” de los candidatos

El PSOE de Castilla y León también está en marcha y ha activado toda su maquinaria ya pensando en las próximas elecciones municipales de mayo, en las que, pese a las negativas encuestas que vaticina un descalabro de la izquierda en toda España, confían en mantener las alcaldías que ya tienen en las principales capitales de provincia, como Valladolid, Burgos, Soria Segovia y León, además de Ponferrada o Miranda de Ebro, de más de 20.000 habitantes.

Unos comicios para los que ya tienen candidatos, salvo en Salamanca, donde está en marcha un proceso de Primarias que en el resto de ciudades de más de 20.000 habitantes no han llevado a cabo aunque sí convocado, según decía este lunes la secretaria de Organización del PSOE castellano y leonés, Ana Sánchez, quien aseguraba, contundente, que la fortaleza y reconocimiento que tienen entre los afiliados y simpatizantes los dirigentes que han presentado candidatura, la única en sus correspondientes ciudades, como Óscar Puente, Daniel de la Rosa, Carlos Martínez, Clara Martín o José Antonio Díez, en Valladolid, Burgos, Soria, Segovia y León, respectivamente, es lo que ha impedido que se no se haya celebrado Primarias, algo que sí que ocurrirá en Salamanca, donde no ha habido consenso.

Sánchez afirmaba que los socialistas ya están en marcha para afrontar las elecciones municipales de 2023, con varias citas y actos políticos, que comenzarán la próxima semana en Bruselas con el Comité Territorial, conformado por los nueve secretario generales en las provincias, con el líder autonómico, Luis Tudanca, y la eurodiputada Iratxe García, presidenta de los socialistas en la Eurocámara.

Los socialistas abordarán en la capital comunitaria la llegada de los fondos Next Generation al ser el “epicentro” de la toma de decisiones sobre unos recursos que para Ana Sánchez están hechos a medida de la Comunidad y que suponen una “oportunidad única e irrepetible” para conseguir una transformación social y económica de Castilla y León, así como para blindar los servicios.

Con este anuncio, la dirigente zamorana aprovechaba para cargar contra los populares, a quienes llamaba “torpes” y “zánganos” por no tener aún elegidos a sus aspirantes “por dedicarse a hacer encuestas sobre candidatos y a nombrar carguines”.

“Salimos a por todas”, decía la también vicepresidente segunda de las Cortes, quien destacaba la “fortaleza incuestionable e indiscutible” del partido, que remarcó cuenta con 10.000 militantes, un “cordón umbilical” con la sociedad.

Castilla y León tiene el peor PP de toda España.



🌹 El @PSOE_CyL es un partido fuerte, sólido, con proyectos y con candidatos reconocidos.



👉 No vamos a perder ni un solo segundo para poner a trabajar a la Junta.@ana_schez ⤵️ pic.twitter.com/ptR1ZkdoRN — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) October 3, 2022

La secretaria de Organización avanzaba que el PSCyL ya tiene programados una Interparlamentaria que reunirá a todos los diputados nacionales y europeos en la sede de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, que tendrá lugar bajo el “prisma” de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la Comunidad.

Y anunciaba también que Valladolid acogerá un “gran acto” de presentación de candidatos a las alcaldías de Castilla y León, aún sin fecha.

Residencias

Por otro lado, Sánchez aseguraba este lunes que el PSOE “no parará” hasta que la Junta haga públicos todos los datos referidos a las muertes de usuarios de residencias, tanto públicas como privadas, por la covid en la Comunidad, después de que el Tribunal Superior de Justicia haya ordenado a la Junta entregar estos datos al medio de información Infolibre, que había presentado un recurso judicial.

”El PP no quiere facilitar los datos para proteger a las empresas y sus intereses comerciales. No tienen humanidad”, denunciaba Ana Sánchez, mientras acusaba a Fernández Mañueco, de “tratar como idiotas” a los ciudadanos.