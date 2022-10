El Diálogo Social se abre a otros sindicatos, a las cámaras y la empresa familiar

Los sindicatos UGT y CC.OO, que no se han movido para denunciar la inflación o pedir rebajas de impuestos para aliviar el bolsillo de los trabajadores, han anunciado movilizaciones para el 27 de noviembre para buscar una alianza de la sociedad civil, pero también y sobre todo para meter presión al presidente Fernández Mañueco y que prescinda de Vox y gobierne en minoría para evitar la “destrucción” de la concertación social.

La respuesta de la Junta, a través del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, ha sido la de anunciar que el Gobierno regional abrirá el Diálogo Social a otros sindicatos “importantes” y con representatividad como CSIF, CGT y USO pero también a las cámaras de comercio y la asociación Empresa Familiar, por parte de la patronal. Algo que, según Veganzones, se hará durante el trámite participativo para negociar nuevos acuerdos en materia de políticas activas de empleo,

“Queremos que la negociación sea más diálogo y más social que nunca”, señala el consejero, para quien UGT, CCOO y CEO son unos “privilegiados” por estar solo ellos en la concertación social habiendo más interlocutores importantes que tienen mucho que decir y aportar.

Veganzones apuntaba que la Ley del Diálogo Social no excluye que participen en la negociación otros actores, por lo que no será necesario modificar la norma. “La Junta tiene la obligación de hacer rondas con las entidades más representativas sindicales y patronales pero no impide que sea más participativas con otros actores”, añadía, en declaraciones recogidas por Ical.

Por todo ello, el consejero de Industria explicaba que la Junta trasladará a esos otros sindicatos y patronales si desean participar en “alguna” ronda de debate sobre las estrategias que están sobre la mesa. “Nunca han participado a la hora de poner en común sus observaciones en las estrategias y creemos que también deben ser partícipes”, finalizaba.