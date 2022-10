CSIF asegura que mantendrá la mesa de trabajo con AUVASA para desbloquear el convenio laboral que se negocia desde 2013

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) asegura que mantendrá la mesa de trabajo creada hace unos meses con la dirección de AUVASA, para desbloquear el estancamiento de la negociación del convenio colectivo, que lleva pendiente desde 2013, y tratar otros asuntos de especial relevancia en el ámbito laboral. Aclara que la “activación” de esta mesa “es un recurso complementario y beneficioso de diálogo y de acercamiento con la empresa, que en ningún caso sustituye a la Mesa de Negociación del Convenio. Añade “que cualquier resultado de esta mesa de trabajo paralela se llevará a la Mesa de Negociación, y se pondrá en conocimiento de los trabajadores”.

Así lo señala el responsable de CSIF en AUVASA, Alfonso García, que recuerda que la constitución de esa mesa de trabajo fue consecuencia “del hartazgo por el bloqueo sistemático en el que nos encontrábamos por la negociación del convenio, propiciado por otras organizaciones sindicales”. Además, recuerda que “esta mesa es una iniciativa más de nuestra acción sindical, a la que se ha sumado UGT”.

La reafirmación de CSIF a favor de esta mesa de trabajo llega después de que “en una asamblea supuestamente informativa sobre la situación de la negociación del convenio, celebrada el 28 de septiembre, los sindicatos CC.OO. y CTA pidieron que se votara una pregunta sobre si el trabajador estaba de acuerdo con esa mesa, saliendo que no”.

Es una votación a la que CSIF no le da validez, porque no se daba cuenta de ella en el orden del día de la asamblea; apenas participaron unos 160 trabajadores de los 500 que tiene la plantilla; o se realizó a mano alzada, después de amenazas, insultos y manipulaciones, en un contexto de linchamiento hacia la representación de CSIF y UGT por parte de las otras dos organizaciones.

Para CSIF, “los sindicatos CC.OO. y CTA han intentado desviar la atención de su responsabilidad e incapacidad sindical para avanzar en la negociación del convenio de AUVASA, intentando dirigir la frustración de los trabajadores, que ambos sindicatos han propiciado, contra quienes sí estamos trabajando positivamente para avanzar en ese convenio que tanto se necesita y se desea”. A la vista de lo ocurrido en las asambleas, CSIF no descarta tomar medidas legales sobre la votación realizada, ya que considera que no son válidas por no ajustarse a la normativa”.