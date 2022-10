Arranca la nueva temporada de la Oscyl con la presencia de la prestigiosa violinista Midori

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana, mañana viernes 7 y el sábado 8 de octubre a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, los conciertos correspondientes al primer programa de abono de la Temporada 2022/23, con un nuevo ciclo octubre-junio, que contempla 19 programas, recuperando el formato convencional y con una apuesta basada en la variedad, el equilibrio y la excelencia artística.

El primer programa estará dirigido por el maestro suizo Baldur Brönnimann, director principal de la Sinfonietta de Basilea, que en 2020, concluyó su titularidad de seis años con la Orquesta Sinfónica de Oporto Casa da Música y que dirige por primera vez a la OSCyL. El repertorio del primer abono, ofrecerá la sinfonía ‘Blumine’ de Gustav Mahler, que será interpretada por primera vez por la Sinfónica de Castilla y León; antes de afrontar el ‘Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 35′ de Erich Wolfgang Korngold, que contará con la participación de la violinista Midori, una de las aclamadas del momento y que ha tocado con algunas de las mejores orquestas del mundo, como las sinfónicas de Londres, Chicago, San Francisco y Radio de Baviera, las filarmónicas de Berlín y Viena, así como con la Orquesta de Cámara Mahler, y que ya actuó junto a la OSCyL en la Temporada 2012/13.

Para finalizar, en la segunda parte del programa, se disfrutará de ‘La sirenita’ de Alexander von Zemlinsky, suite sinfónica en tres movimientos, que será interpretada por primera vez por la OSCyL.

Hoy jueves día 6, será la primera vez que Baldur Brönnimann dirija a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y lo hará en el Auditorio Nacional de Madrid con un concierto extraordinario dentro del Festival ‘India@75′.

Brönnimann es director principal de la Sinfonietta de Basilea y, en 2020, concluyó su titularidad de seis años con la Orquesta Sinfónica de Oporto Casa da Música. Entre 2011 y 2015 fue director artístico del ensemble BIT20 de Noruega y, entre 2008 y 2012, director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Formado en Basilea y en el Royal Northern College of Music de Manchester.

En las últimas temporadas ha dirigido las orquestas filarmónicas de Seúl, Oslo y Bergen, las sinfónicas de la WDR, la Radio de Viena, la Radio de Frankfurt y Barcelona, así como orquestas de cámara como la de Múnich, la Orquesta Aurora y el Klangforum de Viena. Ha dirigido obras de compositores como Ligeti, Romitelli, Boulez o Zimmerman en festivales como el de Darmstadt, el Mostly Mozart del Lincoln Center o en los Proms de la BBC. En ópera, ha dirigido Le Grand Macabre, de Ligeti; L’amour de loin, de Kaija Saariaho; An index of metals, de Romitelli, con Barbara Hannigan en el Theater an der Wien; Erwartung, de Schönberg y Die Soldaten, de Zimmermann.

Midori solista de violín

Será la segunda vez que la violinista Midori participe con la OSCyL, tras su paso por el Centro Cultural Miguel Delibes en la Temporada 2012/13. La violinista japoneso-estadounidense es una artista visionaria, activista y con una gran sensibilidad para la docencia.

Durante sus treinta y cinco años de carrera como solista, Midori ha tocado con las mejores orquestas del mundo, como las sinfónicas de Londres, Chicago, San Francisco y Radio de Baviera, las filarmónicas de Berlín y Viena, así como con la Orquesta de Cámara Mahler. Ha colaborado con grandes artistas, entre los que se encuentran Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Emanuel Ax, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Paavo Järvi, Yo-Yo Ma y Susanna Mälkki, entre otros. Su discografía, publicada por Sony Classical, Ondine, Onyx y Warner, incluye grabaciones de sonatas de Bloch, Janáček y Shostakóvich, y el Concierto para violín de Hindemith con la Orquesta Sinfónica de la NDR dirigida por Christoph Eschenbach, grabación ganadora de un Grammy.

Toca un violín Guarneri del Gesú “ex-Huberman” de 1734 y usa cuatro arcos: dos de Dominique Peccatte, uno de François Peccatte, y uno de Paul Siefried.