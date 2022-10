¿Dónde se encuentra la única Casa de la India en España?

Cada vez son mejores las relaciones entre España y la India, y cada vez son más gente de ambas nacionalidades que se interesan por la cultura de ambas nacionalidades. Pero curiosamente solo existe una Casa de la India en nuestro país, y tres en todo el continente europeo.

Ambos países llevan de relaciones más de 66 años y para potenciar esa relación se ideó poner en marcha en nexo de unión en nuestro país, y el lugar elegido para llevar a cabo de la Casa de la India en España fue la ciudad de Valladolid.

El proyecto fue fundado en marzo de 2003 por la República de la India, el Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid (UVa) como patronos fundadores. Como única Casa de la India en España y tercera en Europa tras las de Londres y Berlín, es el punto de referencia de la cultura india y de las relaciones bilaterales entre India y España.

La sede principal, inaugurada en noviembre de 2006, es un edificio de principios del siglo XX con motivos orientalistas ubicado en el centro de Valladolid. Cuenta con una biblioteca, aulas para impartir clases de lengua hindi, cursos, talleres y seminarios, sala de exposiciones, y un salón de actos polivalente, donde se presentan conferencias, ciclos de cine, espectáculos de artes escénicas, música, etc. con un aforo de 120 personas.

La Casa de la India quiere cubrir las nuevas necesidades culturales, sociales, académicas, institucionales y económicas del siglo XXI en las relaciones entre la India y España. Contribuye a dar a conocer en nuestro país el gran potencial económico, científico-tecnológico y cultural de la India actual, facilitando un mayor intercambio, e impulsando también actuaciones que aumenten la presencia de España en la India.

Además fue constituida como Fundación cultural, tiene como finalidad general la constitución de un centro de proyección y divulgación de la cultura de la India desde Valladolid, así como la promoción de las actividades culturales, institucionales y de formación previstas para tal fin.

Los fines de la Casa de la India abarcan tres ámbitos principales:

1. Ámbito cultural:

Programa regular de diversas manifestaciones artísticas tradicionales y contemporáneas de la India, danza, teatro, música, literatura, fotografía, artes plásticas, cine, video-documentales etc.,

Talleres y cursos

Intercambios y estancias de artistas

2. Ámbito académico y de formación:

Biblioteca

Cursos académicos en colaboración con la Universidad de Valladolid

Seminarios y conferencias

Reuniones académicas

Colaboración inter-universitaria

Escuela de la India para niños y jóvenes

Seminario Permanente de Música y Artes Escénicas” Kalasangam”

Becas de estudios, lectorados y ayudas

Publicaciones etc.

3. Ámbito de cooperación de la sociedad civil y empresa:

Constitución de grupos bilaterales de expertos y de la Tribuna España-India para labor de mediación entre los diversos sectores de la sociedad civil, ONG´s, agentes económicos, cámaras de comercio, universidades y centros de investigación de Valladolid, España, Europa y la India

Programas de formación y divulgación para la cooperación con la India desde iniciativas sociales.

Actividades para fomentar las relaciones empresariales: jornadas empresariales, cursos de negocios, delegaciones, reuniones etc.

La Casa de la India en Valladolid desarrolla un completo programa de actividades durante todo el año, pero en esta ocasión la iniciativa se completa con la organización del Festival India@75, evento que se celebra con motivo del 75 aniversario de la independencia de la India y que reúne a partir del 27 de septiembre a artistas y expertos de la India y sobre la India en un total de 38 eventos de danza, música, gastronomía, yoga y cine en las ciudades de Valladolid, Madrid y León.

El programa del festival tuvo como eje central el concierto extraordinario del 75 aniversario de la Independencia de la India que se celebró el 6 de octubre en el Auditorio Nacional con la colaboración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte. El concierto será a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl), el violinista L. Subramaniam, la cantante Kavita Krishnamurthy, músicos indios acompañantes y el coro de la Universidad de Valladolid, con el estreno en España de la ‘Mahatma Symphony’ y de “Shanti Priya”. Las entradas ya están a la venta a través de la web de la Casa de la India.

Las actividades arrancaron el 27 de septiembre en la Casa de la India, Valladolid, con el espectáculo de danza clásica mohiniyattam y arte marcial kalaripayattu Tatuam (La verdad) a cargo de Jayaprabha Menon & Company, compañía que también actuará al día siguiente en Teatros del Canal (Madrid) con el estreno de la obra Shakthi.

Esta misma compañía ofrecerá un ‘workshop’ de kalaripayattu y técnica de expresión gestual en Andén 47 (Valladolid), con la colaboración de la Asociación de profesionales de la Danza de Castilla y León.

Al mismo tiempo, también se ha organizado en el Centro Cultural Miguel Delibes la séptima edición de festival ‘India en concierto’, con el que se pretende acercar al público el talento, la creatividad y la riqueza cultural de la India a través de la música y la danza.

Rama Vaidyanathan & Company actúa en el Auditorio de León, 10 de octubre, y en el Círculo de Bellas Artes, 11 de octubre. Se organizará asimismo un homenaje al tablista, recientemente fallecido, Nantha Kumar, con la actuación de Ambi Subramaniam (violín) y Sanju Sahai (tabla.

El Festival India@75 acogerá también conferencias, mesas redondas y cine, con el ciclo de cine Pan Nalin, ganador de la última edición de Seminci, en Círculo de Bellas Artes, y con la proyección en Seminci de ‘Ahimsa Gandhi: The Power of the Powerless’, de Ramesh Sharma.

El Festival India@75 está organizado por la Casa de la India y la Embajada de la India con el apoyo ICCR (Consejo Indio de Relaciones Internacionales) y con la colaboración de entidades públicas y privadas como el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la Fundación Siglo para el Turismo y las artes de Castilla y León, entre otras.