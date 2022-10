El Jesucristo más hiperrealista nunca antes representado

La Catedral de Salamanca muestra en primicia mundial desde este jueves la exposición ‘The Mystery Man’, que incluye la imagen hiperrealista del cuerpo de Jesucristo nunca antes representada “en calidad humana”, según estudios fidedignos de la Sábana Santa de Turín realizados a los largo de los últimos 15 años y aplicando las últimas tecnologías a su factura.

La muestra, tras su paso hasta diciembre por la seo salmantina, recorrerá los cinco continentes para enseñar al mundo el trabajo coordinado por el salmantino Álvaro Blanco, comisario de la misma.

En 600 metros cuadrados ubicados en el trascoro de la Catedral Nueva, los visitantes de esta exposición recorrerán varias salas. La primera de ellas, sobre la figura de Jesús de Nazaret; la segunda, sobre su condena y muerte a través de varios objetos, como la cruz o las 30 monedas de Judas. Después, un concepto más expositivo, con un sistema de audioguía para relatar toda la historia de la Sábana Santa y verlo de una manera sencilla. Además, se puede acceder una sala forense y de lectura de la Sábana Santa.

Las nuevas tecnologías también están presentes con un vídeo mapping de la Sábana Santa y una sala inmersiva, donde se repasa la historia de toda la pintura cristiana y cómo ha relatado a Jesús de Nazaret.

El precio de las entradas oscila entre entre los seis euros para los escolares, la reducida de diez euros, destinada a los salmantinos, los mayores de 65 años, los estudiantes de hasta 25 años, y los grupos de más de 15 personas, así como las personas con diversidad funcional superior al 30 por ciento; y la general, de 12.

El horario se extiende de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 18.00 horas.

El obispo, José Luis Retana, quiso agradecer que su diócesis sea el punto de partida para esta muestra. “Si la presentación hiperrealista que vamos a contemplar es una reproducción exacta del cuerpo de Jesucristo, quiere decir que nuestros ojos van a contemplar las yagas de quien fue asesinado como un malhechor para salvarnos a todos”, manifestó antes de la retirada de la sábana que cubría hasta hoy la obra, informa Ical.

Un agradecimiento al que también se sumó el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien destacó además que este acontecimiento está efectivamente ligado a la Pasión, “que se ve reflejada con tanto realismo”, y por tanto también con la Semana Santa, “que aquí es Fiesta de Interés Turístico Internacional y un escaparate de excepción de la ciudad y de sus tradiciones”. Así el regidor abogó por seguir “estrechando lazos” con el Obispado y la Catedral “en beneficio de los salmantinos, de la proyección de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, de la creación artística y cultural”.

El comisario de la exposición, Álvaro Blanco, quien confesó estar “a punto de llorar” ante la puesta de largo incidió en que, a lo largo de la historia, los pintores han detallado la imagen de Jesús de Nazaret, pero “por primera vez” se reproduce el cuerpo “en calidad humana” y, sobre todo, “sin intervención de movimiento artístico. “Quedé fascinado por la historia de la Sábana Santa y, tras enfrentarme a ella, me di cuenta de que las cosas más maravillosas del mundo no tienen explicación”, manifestó antes de agradecer a las autoridades su “valentía” por apostar por esta muestra en la que se han “atrevido” a reproducir la imagen de Jesucristo y que, según consideró, no estará por ello exenta de polémica.

Exposición 'The Mistery Man' en Salamanca FOTO: David Arranz www.davidarranz.com Agencia ICAL

Un ser humano

Blanco abundó que su “mayor labor” en la factura de la obra es “que nadie interviniera” en lo que se desprende la Sábana Santa. “Utilicé la mano de grandes artesanos para despojar la pieza de movimiento artístico. No es solo la técnica del hiperrealismo, es que ahora tenemos muchas más tecnologías para saber exactamente qué pasa en la Sábana Santa”, explicó, evidenciando que, desde su punto de vista, es posible que la Iglesia consiga “una nueva forma de evangelización” gracias a esta imagen. “Aquí tenéis al primero”, apostilló.

El comisario se aventuró a predecir que la exposición viajará a Turín, hogar de la Sábana Santa, y también a Roma, cuando espera que llegue en junio de 2025. 1,78 metros y 75 kilos de silicona y látex que se comportan “como un ser humano”. “La piel, cuando la tocas se hunde. El pelo es humano. El pelo estaba sudado, manchado de sangre. Tiene ese comportamiento y ese reflejo. Decía Picasso que el arte es una mentira que te permite comprender la verdad, y es lo que sucede aquí”, añadió Álvaro Blanco.

Tanto el comisario como el obispo huyeron de la idea de que la imagen pueda incurrir en algún conflicto de tipo teológico, aunque reconocieron el debate. “Es el misterio hecho carne humana. La gente, cuando lo vea, pensará que Dios se ha hecho hombre y ha sufrido por nosotros de la forma tan realista que se muestra. Es lo que nosotros profesamos”, apostilló José Luis Retana.

El cuerpo hiperrealista de Jesucristo representado a partir de la Sábana Santa en la exposición The Mystery Man. EUROPA PRESS 13/10/2022 FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Durante el acto también intervino el responsable de Artisplendore Exhibitions, Francisco Moya, compañía impulsora de la exposición. “Se trata de un reto apasionante en el arte sacro mundial. Una muestra peregrina, que no itinerante, y que aquí comienza un largo camino a realizar en los próximos 20 años en templos de todo el mundo”, comentó.

Finalmente, el deán de la Catedral de Salamanca, Antonio Matilla, reconoció que el Cabildo está “muy contento y agradecido” por acoger la muestra. “Hemos comprobado durante el montaje que esta exposición es es fruto de un fantástico trabajo en equipo, con investigación científica, histórica e incluso forense, y la aplicación nuevas tecnologías. Todo este conjunto, creemos que va a garantizar la calidad y el impacto de esta exposición. Y esperamos que remueva las almas del espíritu de creyentes y no