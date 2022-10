¿Qué provincia lidera el ránking de farmacias consideradas de viabilidad económica comprometida?

Según el último informe “Estadísticas de colegiados y farmacias comunitarias”, a fecha de diciembre de 2021, el 90 por ciento de las farmacias VEC están fuera de capitales de provincia y son las comunidades de Castilla y León, con 172 farmacias, y Castilla-La Mancha, con 105, las que cuentan con más.

Además, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha son las regiones que porcentualmente tienen más número de farmacias en esta situación sobre su total de oficinas, con el 10,7, 10,4 y 8,5 por ciento respectivamente.

Por provincias, Soria, con el 24,2 por ciento, encabeza el ránking de farmacias con la consideración de viabilidad económica comprometida; seguida de Cuenca (20,8 %), Zamora (17,3 %), Teruel (17,1 %) y Guadalajara (15,1 %).En el caso de Carbajo, esta farmacéutica de 42 años y con dos hijos, explica que cuando decidió hace 12 años abrir su farmacia sabía donde se “metía”, pero reconoce que merece la pena, no tanto por la rentabilidad sino por el trato y confianza con los vecinos, que es “muy cercano”.

Y es que según este informe del Consejo General de Colegio Farmacéuticos, son de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), en España hay un total de 697 farmacias de las más de 22.000 del país afectadas por cuestiones como la despoblación, principalmente en núcleos rurales, donde su quehacer va más allá de dispensar medicamentos.

”Somos como casi una familia”, Asegura en declaraciones a Efe, Conrada Rodrigo, titular de la única farmacia que hay en el municipio cacereño de Carbajo, mientras acerca a una casa “unos pañales para una abuelita”, y recuerda que aunque es cacereña de Torrejoncillo estaba en Málaga hace 12 años cuando decidió trasladarse a Carbajo para abrir la farmacia.

A modo de ejemplo, también cuenta cómo recientemente a una vecina que fue a ponerse la vacuna de la gripe y la covid, la enfermera le observó que tenía una tromboflebitis en una pierna y que necesitaba pincharse un medicamento.

”La enfermera se puso en contacto conmigo para ver qué teníamos y poder pincharle cuanto antes y pedirle las dosis siguientes”, explica Conrada, que enseguida se puso en contacto con la familia y con el médico.

Reconoce que una farmacia de un pequeño municipio “se mete en cosas que, supuestamente, en una farmacia grande soluciona la familia”, pero aquí “si nos dicen ‘a la señora tal le pasa esto’, lo solucionamos como sea”. Conrada, que no tiene empleados en su farmacia, también explica que lleva 12 años sin vacaciones, más allá de algunos días que une con el fin de semana, que sí cierra.

En esos días, los vecinos deben trasladarse a Santiago de Alcántara, otro municipio pequeño próximo, pero con el inconveniente de que al ser personas mayores dependen de que “alguien les lleve y traiga”.

Explica que desde el Colegio de Farmacéuticos se les ha ofrecido a veces un profesional para hacer las vacaciones a las oficinas de la zona “pero económicamente tampoco me compensa”.

Por eso, su principal demanda es que el pago de las cuotas de receta electrónica o de protección de datos se ajuste al número de usuarios ya que en la actualidad paga la misma que una oficina de Cáceres, que factura más.

También señala la necesidad de dotar de más plazas concertadas a as residencias, que, en muchos casos, “son el pulmón” para las farmacias, ya que tienen vacías pero no se pueden ocupar “porque a los abuelos no les llega la pensión”.