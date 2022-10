García-Gallardo defiende el “pragmatismo” del Gobierno de coalición: “Estamos centrados en las cosas de comer”

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, ha protagonizado este martes una conferencia en Valladolid en la que ha disertado sobre economía en tiempos de dificultad como el actual por la inflación, la crisis energética o la incertidumbre ante la invasión rusa en Ucrania.

En su intervención, el joven dirigente conservador defendía las políticas “realistas” y “pragmáticas” llevadas a cabo por el Gobierno de coalición en estos algo más de seis meses de legislatura para ayudar a las empresas y las familias a hacer frente a esta situación. “Estamos centrados en las cosas del comer”, decía el número dos de Fernández Mañueco en la Junta, mientras negaba algunos “estereotipos” o calificativos que desde la izquierda les atribuyen como que si son antieuropeos, xenófobos o negacionistas del clima.

Pese a ello, García-Gallardo tampoco escondía que, aunque estén pensando más en cómo salir de la crisis, eso no quiere decir que no peleen en algunos asuntos ideológicos que tanto él como su partido consideran vitales más a largo plazo. Y, en este sentido, se refería a la despoblación o la natalidad, temas en los que asegura que “seguiremos dando la batalla cultural”.

El político burgalés defendía igualmente cómo se salió de la crisis económica de 2008 reivindicando así que en momento delicados haya “gobiernos austeros” que reduzcan el gasto público y eviten sobreendeudarse, en referencia al Gobierno de Sánchez.

García-Gallardo, antes de intervenir, junto a los consejeros de Vox, Mariano Veganzones, Gerardo Dueñas y Gonzalo Santonja FOTO: Miriam Chacón Agencia ICAL

García-Gallardo hablaba también de la inmigración, y hacía una vez más para denunciar la llegada de extranjeros de forma descontrolada y, por el contrario, para defender una vez más una inmigración controlada, ordenada, legal y que venga a cubrir las necesidades de la economía española. “Lo contrario, apuntaba, servirá para que cargarse el estado del bienestar”.

Al respecto, el vicepresidente del Gobierno de coalición de PP y Vox, comparaba la situación actual con la del Imperio Romano que, en su opinión, acabó cayendo “debido a la relajación y decadencia moral de las élites”.

Asimismo, daba su visión también acerca de la crisis energética actual para asegurar, contundente, que su partido no niega que se está produciendo un cambio climático, aunque matizaba que este cambio se lleva produciendo millones de años, y pedía que las transiciones que se realizan, como es este caso la energética, se hagan ayudando a las empresas y familias por medio de ayudas e incentivos y no imponiendo a la gente una ideología.

A la vanguardia en hidrógeno verde

En materia energética, advertía de los “eufemismos” con los que se establece la Agenda 2030 “que esconden el empobrecimiento de Europa, la decadencia de Occidente y la destrucción de las instituciones que preceden al Estado”, apuntaba.

Y, además, volvía a poner en valor la energía nuclear y la necesidad de apostar nuevamente por ella y por otros recursos energéticos de los que dispone España, como el gas a través del fracking o el litio.

Si bien, también defendía seguir apostando por las energías renovables. En este sentido, García-Gallardo anunciaba que la Comunidad va a ser una de las primeras regiones de Europa que tenga un ‘innovation valley’ o valle de innovación en relación a la producción de hidrógeno verde.

“Nuestro objetivo es garantizar un ‘mix’ energético sin negarnos a ningún tipo de tecnología ni dogmatismo solo con la intención de atender a la emergencia social y económica de las familias y las empresas”, afirmaba.

Y, para terminar, llamaba a reforzar el Ejército y las fronteras que nuestro país tiene con África, y especialmente Marruecos. “Lo que ha pasado y pasa en Ucrania nos debe servir de ejemplo y lección”, decía.